Meteoroloji'den yağmur ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü yağmurlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Antalya, Hatay, Mersin çevrelerinde sağanak yağmur, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Van çevreleri yoğun kar yağışlı olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları hariç tüm bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

REKLAM İstanbul Yağmurlu 13° Ankara Yağmurlu 10° İzmir Yağmurlu 15° Antalya Yağmurlu 14° Trabzon Bulutlu 17° Bursa Yağmurlu 11° Adana Yağmurlu 12° Diyarbakır Yağmurlu 8° Gaziantep Yağmurlu 7° Ağrı Karla karışık yağmurlu 1° Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.