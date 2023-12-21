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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama: "Kadro dışı olmaması gerekiyordu" - Beşiktaş Haberleri

        Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama: "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"

        Ligde sıkıntılı günler geçiren ve şampiyonluk potasından hızla uzaklaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, 3-1 yenildikleri Alanyaspor müsabakasının ardından açıklamalar yaptı. Beş futbolcunun kadro dışı kalma kararıyla ilgili konuşan Çalımbay, "Kadro dışı bırakmalar her kulüpte olur ama Beşiktaş'ta olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.12.2023 - 23:12 Güncelleme: 21.12.2023 - 23:12
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        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
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        Ligde sıkıntılı günler geçiren ve şampiyonluk potasından hızla uzaklaşan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a bitime 3 dakika kala yediği gollerle 3-1 yenildi.

        MKE Ankaragücü'yle deplasmanda berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye yenilen siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'a da mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

        Siyah-beyazlılarda Rıza Çalımbay müsabakanın ardından flaş açıklamalar yaptı. Çalımbay'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

        "Ben takımı ilk gördüm, hepsi karamsar, hepsi düşünceli. Maalesef söylüyorum, insanlar bazen ters anlıyorlar, çok sakat vardı. Burası zaten problem. Yeni yönetim geldi, 5 kişiyi kadro dışı bıraktı. Kadro dışı bırakılan oyuncuların kariyerine bakın, mükemmel oyuncular. O oyuncular her şeyleriyle hazır olsalar, oynasalar, bu maçlar böyle olmaz. Böyle bir kopukluk oldu. Kadro dışı bırakmalar her kulüpte olur ama Beşiktaş'ta olmaması gerekiyor. Bu da bozuyor tabii ki takımı. Kadro dışı kalanlar iyi oyuncular ama beklentileri karşılayamayan oyuncular. Bir tane şey var, çıkış yaşanmak isteniyorsa. Kesinlikle bazı yerlere oyuncular alınmalı. Onlar alınırsa her şey düzelir."

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        "BU TAKIMIN YARISINI ALMAZDIM"

        "Bu takım çok kırılgan bir takım. Çok yüklenme yapılmış bir takım. Birazcık daha böyle bağ yok, takımın birbirine bağı olması gerekiyor. Birlik beraberlik gerekiyor. Beşiktaş'ta yıllardan beri ilk defa kadro dışı oluyor. Bunu hak eden oyuncular var, gerçekten var. Takımına her şeyini vermeyen oyuncular var. Onları düzeltmeye çalıştık, uğraştık. Sezon başı gelmezdik. Sezon başı gelmiş olsaydım, bu takımın yarısını almazdım. Öyle yapmazdım. Bu duruma düşmezdi takım. Biz geldiğimiz zaman elimize bir takım verildi, iyi şeyler yapmaya çalıştık."

        "MUTLAKA BİR ŞEY VARDIR"

        "Yeni yönetim geldiği için mutlaka bir şey yapması gerekiyordu. İnceledikleri, gördükleri bir şey vardı ki böyle bir karar aldılar. Kadro dışı kalanlar, çok kaliteli ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda olan arkadaşlar. Mutlaka bir şey var ki kadro dışı kaldılar. Bizim için sıkıntı. Zaten kadro kuramıyoruz, kadro dışı kalanlar da olunca daha da kadro açısından zor oldu. Bir şey olduğuna göre yapılması gerekiyordu."

        "ALTYAPIDA STOPER YOK MU?" SORUSUNA YANIT

        "Bizim stoperlerimiz var. Necip var. Sakat. Tayyip, daha ilk defa kadroya aldık. En büyük sıkıntı, bu takıma sakatlıklar nereden, nasıl geliyor. Oraya bakmak lazım. Ben futbol hayatımda 10 tane birden sakatlık görmedim ama sakat. Elinizde yabancı arkadaşlar var. Alınan oyuncular da bunlar! Yapacak bir şey yok. Ben bu takımın yarısını almam, gerçekten almam, içimden gelerek söylüyorum. Beşiktaş büyük kulüp, buraya daha iyilerini, layık olanları alacaksın yani."

        MERT GÜNOK'A TEPKİ!

        "Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!"

        "BEŞİKTAŞ'A GELDİĞİMDE KENDİME ACIDIM"

        "Beşiktaş'a geldiğimde ben, kendime acıdım"

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