Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Altınözü ilçesinde, eşi Halime (48) ile çocukları Cansu (14), Savaş (16) ve Oktay Ölmez'i (3) kaybeden, 6 Şubat'ta gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerinden çıkıp, geldiği evinde ailesinin enkaz altında olduğunu öğrenen, bekleyiş sırasında cebindeki bisküviyi çocuklarına aldığını söyleyerek Türkiye'yi yasan boğan Şerif Ölmez, 19 Aralık'ta nefes darlığı şikayeti ile Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI DHA'da yer alan habere göre solunum cihazına bağlanan Ölmez, buradan Reyhanlı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

EŞİ İLE ÇOCUKLARININ ARASINA DEFNEDİLDİ Yoğun bakıma alınan ve burada kalbi duran Ölmez, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölmez'in cenazesi, önceki gün Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi Mezarlığı'na, eşi ile çocuklarının ortasına defnedildi.

"DEPREMDEN SONRA ACILARINA DAYANAMADI" İHA'da yer alan habere göre de Hülya Karataş, babası Şerif Ölmez’in kardeşlerinin ve annesinin acısına dayanamayarak vefat etiğini belirterek, “Acımız çok büyük, depremle başladı her şey. Kardeşlerimi, annemi kaybettikten sonra babacığımda rahatsızlandı. Acıya dayanamadı ve rahatsızlandı. Öğrendiğimizde yıkıldık ama kendisi bilmiyordu rahatsızlığını. Çok erken oldu gidişi, hasretlerine dayanamadı. Kanser olduğunu depremden 2 ay sonra öğrendik. Karaciğer kanseriydi” dedi.

"KÜÇÜK KARDEŞİME ÇOK DÜŞKÜNDÜ" Karataş, babasının bisküvi vermek için kurtarılmasını beklediği Oktay’ın yanına gömüldüğünü belirterek, “Acımız çok büyük, dün anlamadım ama bugün yokluğunu daha çok hissediyorum. 2 kardeşim orada yatıyor, 1 kardeşim ve annem burada. Eşinin ve Oktay’ın yanına gömüldü. Küçük kardeşime çok düşkündü.

"ŞİMDİ 5'İ YAN YANA YATIYOR" Bisküvi verememişti, onun üzüntüsü vardı kendisinde Oktay’ın yanına gömüldü. İnşallah cennette kavuşmuşlardır. Şu anda 3 kardeşim, annem ve babam aynı mezarlıkta. 5’i yan yana yatıyor” ifadelerini kullandı.

"VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK" Hacıpaşa Mahallesi Muhtarı Burhanettin İpek, Şerif Ölmez’in vasiyetini yerine getirdiklerini ifade ederek, “Öncesinde bir hastalığı veya başka bir şeyi yoktu. Depremden sonra ağırlığı taşıyamadı, çok üzüntüden dolayı birden rahatsızlandı. Dün vefat etti. Vasiyeti üzerine, eşi ve çocuklarının yanına gömdük. Ben onlara gitmek istiyorum demişti. Vasiyetini yerine getirdik. Çocuklarının ve eşinin yanında defnettik. Rabbim rahmet eylesin” şeklinde konuştu.