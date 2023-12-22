Haberler Yaşam Türkiye'nin dört bir yanındaki müzeleri evde gezebilirsiniz

Türkiye'nin dört bir yanındaki müzeleri evde gezebilirsiniz Google Arts & Culture uygulamasıyla Türkiye'nin müzeleri ve kültür varlıklarını evde oturarak keşfetmek mümkün. İşte Google ile sanal olarak gezebileceğiniz Türkiye'nin dört bir yanındaki kültür varlıklarımız ve müzelerimiz... Habertürk Giriş: 22.12.2023 - 09:47 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:48 facebook

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CUMHURİYET MÜZESİ - ANKARA Cumhuriyet Müzesi ya da II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, 1923 yılında Mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası toplantı yeri olarak tasarlandı. Ancak o dönem I. TBMM binası yeterli gelmeyince meclis binası olarak düzenlendi ve 18 Ekim 1924 tarihinde hizmete açıldı. Bina; Türk Siyasi tarihinde önemli yeri olan II. TBMM, 1924-1960 yıllarında Atatürk ilke ve devrimlerinin gerçekleştirilmesi, önemli yasaların çıkarılması, uluslararası anlaşmaların imzalanması ve çok partili sisteme geçiş gibi Türkiye siyasi tarihinin önemli olaylara tanıklık etti. Cumhuriyet Müzesi'ni gezmek için tıklayınız...

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ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ - ANKARA Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Ulus'ta Atpazarı olarak adlandırılan semtte, Ankara Kalesi'nin dış duvarının güneydoğu kıyısında yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı binasından oluşuyor. Bu yapılardan biri Mahmut Paşa Bedesteni, diğeri ise Kurşunlu Han... 1881 yılındaki yangından sonra terk edilen her iki yapı, daha sonra Atatürk'ün isteği ile Anadolu'dan toplanan eserleri sergilemek amacıyla uzun yıllar süren yenileme çalışmaları sonucunda müzeye dönüştürüldü. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezmek için tıklayınız...