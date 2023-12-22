Türkiye'nin dört bir yanındaki müzeleri evde gezebilirsiniz
Google Arts & Culture uygulamasıyla Türkiye'nin müzeleri ve kültür varlıklarını evde oturarak keşfetmek mümkün. İşte Google ile sanal olarak gezebileceğiniz Türkiye'nin dört bir yanındaki kültür varlıklarımız ve müzelerimiz...
CUMHURİYET MÜZESİ - ANKARA
Cumhuriyet Müzesi ya da II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, 1923 yılında Mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası toplantı yeri olarak tasarlandı. Ancak o dönem I. TBMM binası yeterli gelmeyince meclis binası olarak düzenlendi ve 18 Ekim 1924 tarihinde hizmete açıldı. Bina; Türk Siyasi tarihinde önemli yeri olan II. TBMM, 1924-1960 yıllarında Atatürk ilke ve devrimlerinin gerçekleştirilmesi, önemli yasaların çıkarılması, uluslararası anlaşmaların imzalanması ve çok partili sisteme geçiş gibi Türkiye siyasi tarihinin önemli olaylara tanıklık etti.
ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ - ANKARA
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Ulus'ta Atpazarı olarak adlandırılan semtte, Ankara Kalesi'nin dış duvarının güneydoğu kıyısında yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı binasından oluşuyor. Bu yapılardan biri Mahmut Paşa Bedesteni, diğeri ise Kurşunlu Han... 1881 yılındaki yangından sonra terk edilen her iki yapı, daha sonra Atatürk'ün isteği ile Anadolu'dan toplanan eserleri sergilemek amacıyla uzun yıllar süren yenileme çalışmaları sonucunda müzeye dönüştürüldü.
GALATA KULESİ
Dünyanın en eski kuleleri arasında sayılan ve İstanbul'un sembollerinden biri olan Galata Kulesi, 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi. İstanbul'un silüetini oluşturan en önemli yapılardan biri olan Galata Kulesi, uzun dönem yangın gözetleme kulesi olarak kullanıldı ve Galata Yangın Kulesi olarak adlandırıldı. Şu anda restorasyonda olan kuledeki çalışmaların 2024'ün nisan ayında tamamlanması planlanıyor.
TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ - İSTANBUL
Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türk ve İslam sanatı eserlerini topluca kapsayan ilk Türk müzesidir... 1914 yılında Evkaf-ı İslamiye Müzesi adıyla Süleymaniye Külliyesi'nin İmaret bölümünde kurulan müze, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılan son müzedir. Müze, cumhuriyetin ilanından sonra, Türk ve İslam Eserleri Müzesi adını aldı, 1983 yılında, günümüzde içinde bulunduğu İbrahim Paşa Sarayı'na taşındı. Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 40 bine yakın eser sayısı ve barındırdığı nadir eserlerle öne çıkıyor.
GALATA MEVLEVİHANESİ MÜZESİ - İSTANBUL
Beyoğlu semtinde Yüksekkaldırım'a inen yokuşun başında yer alan Galata Mevlevihanesi, İstanbul'un en eski mevlevihanesi. Yapı I. Sultan Beyazıd devrinin beylerbeyi İskender Paşa'nın ev çiftliği üzerine 1491 yılında inşa edildi. 1975 yılında müze olarak açılan Galata Mevlevihanesi, diğer adıyla Kulekapı Mevlevihanesi, devrinin kültürünü ve sanatını yansıtan kurumlardan biri...
İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ – İSTANBUL
İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından 2008 yılı Mayıs ayında açılan müze, Gülhane Parkı'nda saray sur duvarına bitişik Has Ahırlar Binası'nda yer alıyor. 3 bin 500 metrekarelik sergi alanına sahip müzede, toplam 570 alet, maket ve model koleksiyonu bulunuyor.
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni gezmek için tıklayınız...
PERA MÜZESİ - İSTANBUL
Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından 2005 yılında açıldı. Achille Manoussos tarafından İstanbul'un Tepebaşı semtine inşa edilen tarihi yapı mimar M. Sinan Genim tarafından tümüyle elden geçirilerek müzeye dönüştürüldü ve hizmete sunuldu.
İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ
1881 yılında Sadrazam Edhem Paşa'nın oğlu Osman Hamdi Bey'in müze müdürlüğüne atanmasıyla Türk müzeciliği önemli gelişmeler kaydetti. Nemrud Dağı, Myrina, Kyme ve Ailoia Nekropolleri ile Lagina Hekate Tapınağı'nda yapılan kazılar sonucu elde edilen çok sayıda eser için yeni bir müze binasına ihtiyaç duyuldu. Böylelikle 1891 yılında müze ziyarete açıdı. Müze binası İstanbul'daki Neo-Klasik mimarinin en güzel ve görkemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
EFES MÜZESİ - İSTANBUL
Efes Müzesi, Efes ve yakın çevresinde bulunan Miken, Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerine ait önemli eserlerin yanı sıra kültürel faaliyetleri ve ziyaretçi kapasitesi ile de Türkiye'nin en önemli müzelerinden biri.
TROYA MÜZESİ - ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Tevfikiye köyü sınırlarında 150 yılı aşkın süredir kazılan Troya Antik Kenti'nin girişinde ziyaretçileri karşılayan müze Avrupa'da pek çok ödül aldı. Troya Müzesi'nde Homeros'un İlyada Destanı ile tarihe geçmiş Troas Bölgesi'nde iz bırakan Troya ve kültürlerinin yaşamı ve arkeolojik tarihi, kazılardan çıkan eserler aracılığıyla anlatılıyor.
ANTALYA MÜZESİ
Dünyanın en önemli heykel müzeleri arasında gösterilen Antalya Müzesi, insan yaşamına ait ilk izlerden Cumhuriyet dönemine kadar barındırdığı eserlerle 100 yıldır ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.
TUNCELİ MÜZESİ
Tunceli'de 2020'de hizmete sunulan Tunceli Müzesi, 4 blok ve 5 bin 800 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Alevilik, etnografya ve arkeoloji bölümlerinin yanı sıra yazılı ve görsel alanlar bulunan müzede, taş aletler, para keseleri, mühürler, yüzükler, sikkeler, çömlekler, bal mumu heykelleri ile koç ve at biçimli mezar taşları gibi çok sayıda eser sergileniyor.
DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ – NEVŞEHİR
Kapadokya bölgesindeki 8 katlı Derinkuyu Yeraltı Şehri, büyük bir topluluğu içinde barındıracak ve ihtiyaçlarını karşılayacak mekanlardan oluşuyor. Birbirine bağlı odalardan oluşan bu şehirlerde bazı odalar ancak bir insanın geçebileceği kadar dar tünellerle birbirine bağlanıyor. Tünellerin giriş çıkışlarında tüneli kapatmak için kullanılan büyük taş silindirler yer alıyor.
KAYMAKLI YERALTI ŞEHRİ – NEVŞEHİR
Nevşehir'e 20 kilometre mesafede bulunan Kaymaklı kasabasındaki yeraltı şehrinin 8 katı bulunuyor. Bir topluluğun geçici olarak yaşayabilmesi için gerekli barınma şartlarına uygun olan alanda, dar koridorlarla birbirlerine bağlanan oda ve salonlar, şarap depoları, su mahzenleri, mutfak ve erzak depoları, havalandırma bacaları, su kuyuları, kilise ve dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlikeyi önlemek için kapıyı içten kapatan büyük sürgü taşları yer alıyor.
KARANLIK KİLİSE - NEVŞEHİR
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki tarihi Karanlık Kilise, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Göreme Açık Hava Müzesi'nin içinde yer alıyor. Kilise küçük bir pencereden çok az ışık almasından dolayı, zamana direnerek renklerini korumayı başaran tarihi freskleriyle ön plana çıkıyor.
TİGRAN HONENTS KİLİSESİ - KARS
Kilise, 1215 yılında Anili bir tüccar olan Tigran Honents tarafından inşa ettirildi. Bu kilise özellikle iç mekanındaki fresklerle dikkat çekiyor. Kilisenin iç cephe duvarları ile kubbe kısmında Hz. İsa'nın doğumundan ölümüne kadar geçen olayları sembolize eden freskler bulunuyor.
ANİ ÖREN YERİ - KARS
Ani Ören Yeri, Arpaçay Nehri'nin geçtiği derin dar boğazın ortasında yer alıyor. Yaklaşık 100 hektarda kurulu Ani Ören Yeri, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Ani'de, cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra kültür hazinesi birçok tarihi yapı bulunuyor.
GÖBEKLİTEPE - ŞANLIURFA
Şanlıurfa kent merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında bulunan Göbeklitepe, 1963 yılında, İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bir yüzey araştırması sırasında keşfedildi. Alanın gerçek değeri, 1994 yılından sonra başlatılan kazı çalışmaları ile ortaya çıkmaya başladı. Bu çalışmalar sonrasında, Göbeklitepe'nin 12 bin yıl öncesine uzanan bir kült merkezi olduğu anlaşıldı.
AHLAT SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI – BİTLİS
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı niteliğini taşıyor. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan mezarlıkta dönemin ünlü sanatkarların eserleri bulunuyor. Tarihin önemli kaynakları arasında yer alan mezar taşları ait oldukları toplumların inançlarını, sanat anlayışlarını, sosyal ve kültürel yapılarını yansıtıyor.
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezmek için tıklayınız...
NEMRUT ÖREN YERİ – ADIYAMAN
Adıyaman ili Kahta ilçesi sınırları içerisinde bulunan, yüksekliği 10 metreyi bulan büyüleyici heykelleri ve metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle Kommagene Krallığı'nın kutsal alanı olarak nitelendirilen Nemrut Dağı, 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi. Nemrut, Anadolu'da Helenistik Dönem'e ait en görkemli kutsal kalıntıları barındırıyor.
SAGALASSOS ANTİK KENTİ – BURDUR
Burdur'un Ağlasun ilçesinde aşkların ve imparatorların şehri olarak bilinen, 1750 rakımdaki antik kent 2009'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. Geçmişi milattan önce 3 bin yılına kadar uzanan Sagalassos, ziyaretçilerini 5 bin yıllık sokaklarında tarihi yolculuğa çıkarıyor.
Sagalassos Antik Kenti'ni gezmek için tıklayınız...
Haberin görselleri AA, DHA ve Kültür Portalı tarafından servis edilmiştir.