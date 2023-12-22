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        Haberler Gündem Güvenlik KAHRAMANLAR-34| Son dakika: 32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı

        Son dakika haberi 32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı

        32 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-34" Operasyonlarında 304 şahıs yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 08:19 Güncelleme: 22.12.2023 - 08:32
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        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
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        32 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-34” Operasyonlarında 304 şahıs yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, "Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

        Operasyon hakkında bilgi veren Yerlikaya şunları söyledi:

        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; 32 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-34“ Operasyonları kapsamında;

        Adana’da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olan 12 şahıs yakalandı.

        Adıyaman’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

        Afyon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

        Ağrı'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olan 1 şahıs yakalandı.

        Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 39 şahıs yakalandı.

        Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

        Balıkesir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

        Batman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

        Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı.

        Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şahıs yakalandı.

        Denizli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

        Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

        Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

        Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 8 şahıs yakalandı.

        Hatay’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 16 şahıs yakalandı.

        İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 86 şahıs yakalandı.

        İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 20 şahıs yakalandı.

        Kayseri’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

        Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

        Kırşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.

        Kilis'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

        Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.

        Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şahıs yakalandı.

        Mardin’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

        Niğde'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

        Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 12 şahıs yakalandı.

        Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı.

        Sivas’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.

        Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı.

        Tekirdağ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 19 şahıs yakalandı.

        Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

        Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs olmak üzere toplam 304 şahıs yakalandı.

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