Beşiktaş - Alanyaspor maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş - Alanyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Alanyaspor ise ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Akdeniz ekibinn 14 puanı bulunuyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.
9' Colley
STAT: Tüpraş Stadyumu
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Oxlade-Chamberlain, Semih, Muleka, Cenk
ALANYASPOR: Ertuğrul, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Novais, Efecan, Yusuf.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı.
Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım taraftarı önünde galibiyet peşinde.
Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet özlemine son oynadığı müsabakada İstanbulspor'u 1-0 yenerek son verdi. Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, 14 puanda bulunuyor.
DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan ve Tayfur Bingöl sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 18. haftada Atakaş Hatayspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
İKİ TAKIM ARASINDA 15. RANDEVU
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 15. kez karşı karşıya geliyor.
İki takım arasında oynanan 14 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti.
Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle yaptığı 7 mücadeleden de galip ayrıldı.