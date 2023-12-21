Fred, PFDK'ya "hakaretten" sevk edildi

Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor'u 4-3 yenen Fenerbahçe'de müsabakada kırmızı kart gören Fred, PFDK'ya sevk edildi.

Müsabakanın 90+8. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın faulü sonrasında hakem Zorbay Küçük'e itiraz eden önce sarı kart ardından direkt kırmızı kart gören Fred'in "hakaret" nedeniyle sevk edildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada Fred'in "hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak sevk edildiği kaydedildi.

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41. MADDE NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili 41. maddesi şöyle:

"(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 140.000.- TL’den 600.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 60.000.-TL’den 280.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 52.000.-TL’den 100.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 34.000.-TL’den 60.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir.

(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir."