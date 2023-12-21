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        Son dakika haberi HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu Mazeret Kararnamesi tamamlandı. Kararname ile 504 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 18:32 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:48
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        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu Mazeret Kararnamesi tamamlandı. Kararname ile 504 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi...

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