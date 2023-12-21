Son dakika haberi HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Mazeret Kararnamesi tamamlandı. Kararname ile 504 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi
Giriş: 21.12.2023 - 18:32 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:48
Hakimler ve Savcılar Kurulu Mazeret Kararnamesi tamamlandı. Kararname ile 504 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi...
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