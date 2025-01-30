İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.30 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolu köprüsünde meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İşçileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların da olduğu belirtilirken, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

AA'da yer alan habere göre de ilçede bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hasan Çekiç idaresindeki midibüs, Irlıganlı Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp kutusu ve beton aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.