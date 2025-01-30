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        Haberler Magazin Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın, oğulları dünyaya geldi- Magazin haberleri

        Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın, oğulları dünyaya geldi

        Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 07:20 Güncelleme: 30.01.2025 - 07:20
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        Geçtiğimiz mayıs ayında hayatlarını birleştiren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, mutlu evliliklerini bir bebek haberiyle taçlandırmıştı.

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        Çift, bir erkek bebek beklediklerini sosyal medyada duyurarak takipçileriyle bu heyecanı paylaşmıştı. Doğuma kısa bir süre kala birlikte objektif karşısına geçen ikili, bu özel anları ölümsüzleştirmişti.

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        Beklenen gün sonunda geldi ve Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, oğullarını kucaklarına aldı.

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        "EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

        Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Yusuf Yazıcı, oğlunun doğumunun 28’inci yaş gününe denk geldiğini belirterek, “En güzel doğum günü hediyesi” notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Melisa Aslı Pamuk
        #Yusuf Yazıcı
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