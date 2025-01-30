Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın, oğulları dünyaya geldi
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı
Geçtiğimiz mayıs ayında hayatlarını birleştiren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, mutlu evliliklerini bir bebek haberiyle taçlandırmıştı.
Çift, bir erkek bebek beklediklerini sosyal medyada duyurarak takipçileriyle bu heyecanı paylaşmıştı. Doğuma kısa bir süre kala birlikte objektif karşısına geçen ikili, bu özel anları ölümsüzleştirmişti.
Beklenen gün sonunda geldi ve Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, oğullarını kucaklarına aldı.