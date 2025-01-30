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        Haberler Gündem Güncel 'Kıskançlık' kavgasında eşini öldüren kadının ifadesine ulaşıldı! | Son dakika haberleri

        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!

        Kocaeli'nde 'kıskançlık' tartışmasında 42 yaşındaki kocası Emrah Duran'ı silahla vurarak öldüren 43 yaşındaki Aysel Duran'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Aysel Duran'ın ifadesinde, silahı kendi yaşamına son vermek için aldığını, eşinin kendisine, "Sık lan, sen sıkmazsan ben sıkacağım" dediğini ancak kızlarının "Anne yapma" demesi üzerine vazgeçtiğini söyledi. Duran, eşinin evdeki ikinci silahı almaya gitmesi üzerine gözlerini kapatıp rastgele ateş ettiğini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:26
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        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 29 Ocak'ta bir eğlence mekanına giden 42 yaşındaki Emrah Duran ve karısı 43 yaşındaki Aysel Duran'ın arasında çıkan 'kıskançlık' kavgası can aldı.

        KAVGA EVDE DE DEVAM ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre, eğlence mekanında başlayan kavga saat 02.00 sıralarında evlerine döndüklerinde de devam etti. Tartışmanın devamında Ayşe Duran, evdeki silahı alarak kocası Emrah Duran'a ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Emrah Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aysel Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

        Tutuklanan Aysel Duran'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Aysel Duran, ifadesinde eşinin isteği ile eğlence mekanına gittiklerini, eşinin alkol aldığını ve tartışmanın eşinin, etraftaki erkeklerin kendisine baktığını öne sürmesi ve kıskanması sonucu başladığını söyledi.

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        "KAYITLI OLMAYAN NUMARAYI SORDU"

        Eğlence mekanında çıkıp araca bindiklerini, eşinin ısrarlı isteği ile cep telefonunu verdiğini ve tartışmanın sürdüğünü aktaran Aysel Duran, evlerine geldiğine yatıp uyuduğunu anlattı.

        Emrah Duran'ın bir süre sonra kendisini uyandırdığını telefonu alıp kayıtlı olmayan numarayı kendisine sorduğunu, numaranın kime ait olduğunu bilmediğini söylemesi ile tekrar tartıştıklarını dile getiren Aysel Duran, eşinin evde bulunan 2 kızından birini uyandırarak, "Annenin beni aldattığı şahıs" diye bağırdığını söyledi.

        KENDİ YAŞAMINA SON VERMEK İSTEDİ

        Aradığı numaranın kullanılmadığını öğrenen Emrah Duran'ın kendisine, "Sen numarayı bilinçli kapattırdın" dediğini ifadesinde belirten Aysel Duran, daha sonra yatak odasına giderek kendi yaşamına son vermek için silahı kendisine doğrulttuğu sırada eşinin geldiğini ve "Sen bir şey yapmazsın, o silahı alayım, sen o zaman gör" dediğini söyledi.

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        "SEN SIKMAZSAN BEN SIKACAĞIM" DEDİ

        Tartışarak salona geldiklerini, burada eşinin kendisine, "Sık lan, sen sıkmazsan ben sıkacağım" dediğini ifadesinde belirten Aysel Duran, silahı kendisine doğrulttuğunda kızlarının, "Anne yapma" dediklerini, bu yüzden vazgeçtiğini, eşinin evdeki ikinci silahı almak amacıyla yatak odasına yöneldiği sırada gözünü kapatıp, rastgele ateş açtığını ve eşinin yere düştüğünü söyledi.

        "SADECE MUTLU BİR YUVAM OLSUN İSTEDİM"

        112 Acil Çağrı Merkezini arayıp eşini vurduğunu ve yerde hareketsiz şekilde yattığını söylediğini anlatan Aysel Duran, kendi kardeşini de arayıp olayı anlattığını, çocukları alması gerektiğini söylediği öğrenildi.

        Amacının eşini vurmak ya da öldürmek olmadığını, eşini daha önce yaptıkları nedeniyle defalarca affettiğini söyleyen Aysel Duran'ın, "Sadece huzurlu ve mutlu bir yuvam olsun istedim; çok pişmanım" dediği ifadesinde yer aldı.

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