Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 29 Ocak'ta bir eğlence mekanına giden 42 yaşındaki Emrah Duran ve karısı 43 yaşındaki Aysel Duran'ın arasında çıkan 'kıskançlık' kavgası can aldı.

KAVGA EVDE DE DEVAM ETTİ

DHA'da yer alan habere göre, eğlence mekanında başlayan kavga saat 02.00 sıralarında evlerine döndüklerinde de devam etti. Tartışmanın devamında Ayşe Duran, evdeki silahı alarak kocası Emrah Duran'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Emrah Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aysel Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Tutuklanan Aysel Duran'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Aysel Duran, ifadesinde eşinin isteği ile eğlence mekanına gittiklerini, eşinin alkol aldığını ve tartışmanın eşinin, etraftaki erkeklerin kendisine baktığını öne sürmesi ve kıskanması sonucu başladığını söyledi.

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"KAYITLI OLMAYAN NUMARAYI SORDU"

Eğlence mekanında çıkıp araca bindiklerini, eşinin ısrarlı isteği ile cep telefonunu verdiğini ve tartışmanın sürdüğünü aktaran Aysel Duran, evlerine geldiğine yatıp uyuduğunu anlattı.

Emrah Duran'ın bir süre sonra kendisini uyandırdığını telefonu alıp kayıtlı olmayan numarayı kendisine sorduğunu, numaranın kime ait olduğunu bilmediğini söylemesi ile tekrar tartıştıklarını dile getiren Aysel Duran, eşinin evde bulunan 2 kızından birini uyandırarak, "Annenin beni aldattığı şahıs" diye bağırdığını söyledi.

KENDİ YAŞAMINA SON VERMEK İSTEDİ

Aradığı numaranın kullanılmadığını öğrenen Emrah Duran'ın kendisine, "Sen numarayı bilinçli kapattırdın" dediğini ifadesinde belirten Aysel Duran, daha sonra yatak odasına giderek kendi yaşamına son vermek için silahı kendisine doğrulttuğu sırada eşinin geldiğini ve "Sen bir şey yapmazsın, o silahı alayım, sen o zaman gör" dediğini söyledi.

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"SEN SIKMAZSAN BEN SIKACAĞIM" DEDİ

Tartışarak salona geldiklerini, burada eşinin kendisine, "Sık lan, sen sıkmazsan ben sıkacağım" dediğini ifadesinde belirten Aysel Duran, silahı kendisine doğrulttuğunda kızlarının, "Anne yapma" dediklerini, bu yüzden vazgeçtiğini, eşinin evdeki ikinci silahı almak amacıyla yatak odasına yöneldiği sırada gözünü kapatıp, rastgele ateş açtığını ve eşinin yere düştüğünü söyledi.