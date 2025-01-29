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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağmur, lodos, sis, buzlanma... - 29 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Yağmur, lodos, sis, buzlanma...

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin kıyı kesimleri ile Trakya'da yağmur beklenirken, Türkiye'nin diğer bölgeleri sisli ve puslu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli lodos etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 07:29 Güncelleme: 29.01.2025 - 07:29
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        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 17°

        Ankara

        Güneşli 13°

        İzmir

        Güneşli 19°

        Antalya

        Güneşli 17°

        Trabzon

        Güneşli 13°

        Bursa

        Güneşli 16°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Güneşli 13°

        Gaziantep

        Güneşli 14°

        Ağrı

        Güneşli -2°

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        SİS UYARISI

        Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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