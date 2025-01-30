Resmi Gazete'de yayımlandı: Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla, özel hastaneler yönetmeliği sil baştan yenilendi. Özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemi hayata geçiriyor. Eski yönetmelikte 3 kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyordu. Yürürlüğü giren yönetmelikte ise yalnızca kalite açısından değil, tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Bakanlık tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirecek. Bilimsel komisyonlarda her branştan Türkiye'nin önde gelen uzmanları yer alacak. Bilimsel komisyonlar şu branşlardan oluşacak:

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“Yenidoğan yoğun bakım, erişkin yoğun bakım, aile hekimliği ortopedi ve travmatoloji, acil sağlık hizmetleri, cinsiyet değişikliği, tıbbi genetik, organ nakli, radyoloji hizmetleri, beyin ve sinir cerrahisi, tıbbi onkoloji, çocuk ve erişkin hematoloji, kulak burun boğaz, gastroenteroloji ve obezite cerrahisi, kardiyoloji ve erişkin kalp ve damar cerrahi, göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, göğüs hastalıkları, tıbbi laboratuvar hizmetleri, ağız ve diş sağlığı hizmetleri.”

SGK'NIN BELİRLEDİĞİ FARK ÜCRETLERİ DIŞINDA ÜCRET TALEP EDİLMESİ YASAKLANACAK

Sağlık hizmet sunumu için özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadrolar, devir konusu olmaktan çıkartılıyor. Yeni yönetmelikle, özel hastanelerde yataklı servislerin, yoğun bakımların ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler eliyle yürütülmesinin tespiti halinde özel hastanelerin ruhsatları iptal ediliyor. Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanıyor. Yeni yönetmelikle, fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası hayata geçirildi. Fiyatlar belirlenirken SGK tarafından belirlenen SUT fiyatları baz alınacak.

ÖZEL HASTANE AÇMAK İSTEYENLERE YENİ KRİTERLER GETİRİLDİ

Özel hastane açmak isteyenler için de önemli kriterler getirildi. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin hastane açması engellendi ve sahipliğinde ruhsat iptali gerçekleşen kişilerin yeniden hastane açmaları kısıtlanıyor. Sağlık Bakanlığı, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı çerçevesinde risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı, yapay zekanın kullanıldığı çoklu ve şeffaf denetim mekanizmasını uygulamaya aldı. Özel hastanelerde yapay zekâ destekli denetimler gerçekleştirilecek. Bu sayede usulsüzlüklerin önüne geçilecek.