Gaziantep'te olay, 20 Ocak'ta öğle saatlerinde Gazikent Mahallesi'ndeki Celal Doğan Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan Fatma Köklü (39) ile yanına gelen eski eşi Mehmet Yeter arasında tartışma çıktı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaçtığı güzergahları takip ederek, Mehmet Yeter'i kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki bir köy evinde yakaladı.

Fatma Köklü'nün ağabeyi Fatih Köklü, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini ileri sürerek, Mehmet Yeter'in oğlu ile birlikte olay yerine taksi ile geldiğini söyledi. Olay sırasında Yeter'in oğlunu araçta beklettiğini öne süren Fatih Köklü, "Bu şahıs ile kız kardeşim arasında şiddetli geçimsizlikleri vardı. Daha önce sürekli tehdit ediyordu. 5-6 ay kadar ayrı yaşadıktan sonra resmi olarak boşandılar.

"OĞLUNA, 'ANNENİZİ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ"

Öldürülen Fatma Köklü'nün ağabeyi Fatih Köklü.

2 çocukları vardı, vermeyeceğini söyleyince kardeşim de istemedi. Kız kardeşim ayın 1'inde umreden gelmişti. Kız kardeşimi 'Çocuklar seni görmek istiyor' diye birkaç defa çağırıyor. Mehmet Yeter olay günü yaşadığı köyden gelirken yanındaki 11 yaşlarındaki oğluna, 'Bugün annenizi öldüreceğim' demiş. Hazırlıklı gelmiş zaten. Ticari taksi ile gelip oğlunu da aracın içerisinde parkın uzak bir köşesinde bekletmiş. Kız kardeşimle parkta otururken çıkarıp, tabancayla ateş etmiş" dedi.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI VERMİŞLERDİ"

Fatih Köklü, Mehmet Yeter'in daha önce de kız kardeşi yemek yaptığı sırada boğazına bıçak dayadığını ve ölümle tehdit ettiğini ifade ederek, "Daha önce de evin içerisinde kardeşim yemek yaparken bıçağı alıp, boğazına dayamış; öldürme teşebbüsünde bulunmuş. Polise şikayet etmişler. Kendisini karakola götürmüşler. Uzaklaştırma verdiler ama bizden önce eve gelmişti.

"KADIN CİNAYETLERİNE İDAM GELMELİ"

Kardeşimi öldürdükten sonra tutuklanmış. Ülkemizde idam yok ama kadın cinayetleri için idam cezası geri gelmeli. Bu adamın idam edilmesini istiyoruz. Bizim yüreğimiz yandı. Başkasının yüreği yanmasın" diye konuştu. Fatma Köklü'nün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.