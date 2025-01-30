Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: Cani, oğluna böyle demiş: Bugün annenizi öldüreceğim | Son dakika haberleri

        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"

        Gaziantep'te, eski eşi Mehmet Yeter tarafından parkta tabanca ile vurulan 39 yaşındaki Fatma Köklü, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Fatma Köklü'nün ağabeyi Fatih Köklü, kız kardeşinin planlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia edip, "Mehmet Yeter, 11 yaşlarındaki oğluna, 'Bugün annenizi öldüreceğim' demiş. Hazırlıklı gelmiş zaten" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 07:54 Güncelleme: 30.01.2025 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep'te olay, 20 Ocak'ta öğle saatlerinde Gazikent Mahallesi'ndeki Celal Doğan Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan Fatma Köklü (39) ile yanına gelen eski eşi Mehmet Yeter arasında tartışma çıktı.

        FATMA'YI SİLAHLA VURDU

        DHA'daki habere göre tartışma sırasında Yeter, Fatma Köklü'yü tabancayla vurdu. Fatma Köklü kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Yeter kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Köklü, ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaçtığı güzergahları takip ederek, Mehmet Yeter'i kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki bir köy evinde yakaladı.

        2 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yeter, tutuklandı. Özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 2 çocuk annesi Fatma Köklü, dün sabah hayatını kaybetti.

        "RESMİ OLARAK BOŞANMIŞLARDI"

        Fatma Köklü'nün ağabeyi Fatih Köklü, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini ileri sürerek, Mehmet Yeter'in oğlu ile birlikte olay yerine taksi ile geldiğini söyledi. Olay sırasında Yeter'in oğlunu araçta beklettiğini öne süren Fatih Köklü, "Bu şahıs ile kız kardeşim arasında şiddetli geçimsizlikleri vardı. Daha önce sürekli tehdit ediyordu. 5-6 ay kadar ayrı yaşadıktan sonra resmi olarak boşandılar.

        "OĞLUNA, 'ANNENİZİ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ"

        Öldürülen Fatma Köklü'nün ağabeyi Fatih Köklü.
        Öldürülen Fatma Köklü'nün ağabeyi Fatih Köklü.

        2 çocukları vardı, vermeyeceğini söyleyince kardeşim de istemedi. Kız kardeşim ayın 1'inde umreden gelmişti. Kız kardeşimi 'Çocuklar seni görmek istiyor' diye birkaç defa çağırıyor. Mehmet Yeter olay günü yaşadığı köyden gelirken yanındaki 11 yaşlarındaki oğluna, 'Bugün annenizi öldüreceğim' demiş. Hazırlıklı gelmiş zaten. Ticari taksi ile gelip oğlunu da aracın içerisinde parkın uzak bir köşesinde bekletmiş. Kız kardeşimle parkta otururken çıkarıp, tabancayla ateş etmiş" dedi.

        "UZAKLAŞTIRMA KARARI VERMİŞLERDİ"

        Fatih Köklü, Mehmet Yeter'in daha önce de kız kardeşi yemek yaptığı sırada boğazına bıçak dayadığını ve ölümle tehdit ettiğini ifade ederek, "Daha önce de evin içerisinde kardeşim yemek yaparken bıçağı alıp, boğazına dayamış; öldürme teşebbüsünde bulunmuş. Polise şikayet etmişler. Kendisini karakola götürmüşler. Uzaklaştırma verdiler ama bizden önce eve gelmişti.

        "KADIN CİNAYETLERİNE İDAM GELMELİ"

        Kardeşimi öldürdükten sonra tutuklanmış. Ülkemizde idam yok ama kadın cinayetleri için idam cezası geri gelmeli. Bu adamın idam edilmesini istiyoruz. Bizim yüreğimiz yandı. Başkasının yüreği yanmasın" diye konuştu. Fatma Köklü'nün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı!
        ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Meta, Trump'a 25 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Meta, Trump'a 25 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Oğulları dünyaya geldi
        Oğulları dünyaya geldi
        İşçiye tayin dayatması yapılabilir mi?
        İşçiye tayin dayatması yapılabilir mi?
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Kral Şalman'ın soyundan geliyor
        Kral Şalman'ın soyundan geliyor
        3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı
        3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        Reinildo için yoğun mesai!
        Reinildo için yoğun mesai!
        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?