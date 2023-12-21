CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu

CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu

Son dakika haberi CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu CHP, bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Aday gösterilen 125 isim daha belli oldu. Konya'da İsmail Sonkaya, Samsun'da Cevat Öncü, Çanakkale'de Muharrem Erkek, Manisa'da Ferdi Zeyrek'in adaylığı netleşti

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 125 belediye başkan adayı daha belli oldu.

CHP MYK'sinin aldığı kararın PM'de oylanmasının ardından bazı seçim bölgesinin adayları açıklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında Parti Meclisi (PM) Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclislerinde bazı belediye başkan adaylarının belirlendiğini belirterek "MYK toplantımızı gerçekleştirdikten sonra PM'de 160 seçim çevresi görüşüldü. Bu 160 seçim çevresinin 35'inde ön seçim kararı alındı. 125 seçim çevresinde ise adaylar belirlendi" dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 3'ü büyükşehir olmak üzere CHP'nin 9 ilde kesinleşen adayları netleşti

9 KENTİN ADAYLARI AÇIKLANDI

Geçtiğimiz günlerde 227 seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP, bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıkladığı adaylar şöyle:

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı : İsmail Soykaya

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü

Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek

Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu

Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammed Rıza Yalçınkaya

Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindir

Kütahya Belediye Başkan Adayı: Elif Kahveci

Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir

CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday Haberi Görüntüle

DAHA ÖNCE 226 SEÇİM BÖLGESİNDE BELİRLENMİŞTİ

CHP, 4'ü büyükşehir olmak üzere, 227 seçim çevresinde parti meclisinde alınan kararla belediye başkan adayları belirlenmişti. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş yeniden aday olmuştu.