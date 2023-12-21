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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 19:04 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:04
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Ömer Lütfü Aydın, Yusuf Susuz

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Tokotaev, Mboula (Dk. 52 Ndiaye), Abdullah Aydın, Cumali Bişi, Muhammet Arslantaş (Dk. 72 Enver Cenk Şahin), Thill (Dk. 80 Adem Eren Kabak), Barış Ekincier (Dk. 72 Toure ), Mehmet Yiğit, Semih Karadeniz, Mert Çapar, Barış Gök

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Ologo, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 86 Suat Kaya), Atakan Akkaynak (Dk. 86 Massis Gülük), Gökhan Karadeniz (Dk. 75 Murat Yıldırım), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 68 Eren Aydın), Ahmet Sağat (Dk. 68 Verheydt), Atakan Cangöz

        Goller: Dk. 33 Ozan Sol (Penaltıdan) (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 38 Muhammet Arslantaş (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 44 Ahmet İlhan Özek, Dk. 45 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 88 Enver Cenk Şahin (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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