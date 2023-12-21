Stat:11Nisan

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Ömer Lütfü Aydın, Yusuf Susuz

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Tokotaev, Mboula (Dk. 52 Ndiaye), Abdullah Aydın, Cumali Bişi, Muhammet Arslantaş (Dk. 72 Enver Cenk Şahin), Thill (Dk. 80 Adem Eren Kabak), Barış Ekincier (Dk. 72 Toure ), Mehmet Yiğit, Semih Karadeniz, Mert Çapar, Barış Gök

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Ologo, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 86 Suat Kaya), Atakan Akkaynak (Dk. 86 Massis Gülük), Gökhan Karadeniz (Dk. 75 Murat Yıldırım), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 68 Eren Aydın), Ahmet Sağat (Dk. 68 Verheydt), Atakan Cangöz

Goller: Dk. 33 Ozan Sol (Penaltıdan) (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 38 Muhammet Arslantaş (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Ahmet İlhan Özek, Dk. 45 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 88 Enver Cenk Şahin (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

ŞANLIURFA

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