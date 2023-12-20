Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
Ekiplerce Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise serbest bırakıldı.
Öte yandan 3 farklı dolandırıcılık suçundan aranması bulunan Y.K. yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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