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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:18
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise serbest bırakıldı.

        Öte yandan 3 farklı dolandırıcılık suçundan aranması bulunan Y.K. yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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