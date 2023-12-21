ABD'de mahkemeden Epstein kararı: Belgede adı geçen 150 kişi ifşa edilecek ABD'de yargıç; kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019 yılında hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in mahkeme belgelerinde adı geçen 150'den fazla kişinin kimliğinin kamuoyuna açıklanması kararını verdi.

ABD medyasında yer alan habere göre; cinsel istismar mağdurları, dava tanıkları, Epstein çalışanları ve hatta skandalla geçici bağlantısı olan bazı ünlü kişiler de dahil olmak üzere davada ve mahkeme belgelerinde adı geçen 150'den fazla kişinin kimliği açıklanacak.

1 OCAK'A KADAR İTİRAZ SÜRESİ Bu kişilerin karara itiraz etmeleri için 1 Ocak'a kadar süreleri olduğu ifade edildi. Davayla ilgili kayıtların birçoğu geçmiş yıllarda kamuya açıklansa da hakim, kayıtların potansiyel gizlilik gerekçesiyle başlangıçta saklanan bazı bölümleri ve kayıtlarda adı geçen belirli kişiler hakkında nelerin açıklanabileceği konusunda tespitlerde bulundu. Yargıç, Epstein tarafından cinsel tacize uğradıklarında çocuk olan ve mahremiyetlerini korumaya çalışan kişiler dahil olmak üzere kayıtların bazı bölümlerinin gizli kalması gerektiği sonucuna vardı. REKLAM

Epstein'in Eski ABD Başkanları Donald Trump ve Bill Clinton, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew gibi isimlerle yakın bağlantıları olduğu ifade edilmişti. Ancak bu isimler milyarderle sadece uzaktan tanıştıklarını öne sürmüştü.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan ABD'li Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Hapishane, sonrasında kapatılmıştı. Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. Maxwell, suçlu bulunmasının ardından 20 yıl hapis cezasını çekiyor .