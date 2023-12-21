Dehşete düşüren olay, 18 Aralık’ta Avrupa Otoyolu Avcılar mevkiinde yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre motosiklet sürücüsü Serkan Yılmaz otoyolda seyrederken, önündeki kamyoneti sollayıp orta şeride geçti.

Bir süre sonra ise sol şeritteki kamyonet, kontrolsüz bir şekilde, motosikleti sıkıştırarak en sol şeritten, en sağ şeride yöneldi. Şerit değiştiren kamyonetten kurtulmak isteyen Serkan Yılmaz sağa doğru yöneldi. Ancak kendisini sıkıştıran kamyonetin çarpmasından kurtulamadı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle bir anda yere savruldu. Yaşanan olayı fark eden sürücülerin frene basarak durmaları olası bir faciayı engelledi. Durum sağlık ekipleri ve polise bildirilirken, sürücü yolunda devam etti.

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SIYRIKLARLA ATLATTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Serkan Yılmaz’ın şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, polis kazaya sebep olan kamyonet sürücüsünün yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlattı.