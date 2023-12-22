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        Haberler Magazin Pelin Akil ile Anıl Altan'dan boşanma iddialarına cevap: Sorunsuz ilişki yok | Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? - Güncel Magazin haberleri

        Pelin Akil ile Anıl Altan'dan boşanma iddialarına cevap

        Anıl Altan, eşi Pelin Akil ile boşanma kararı aldıkları yönündeki söylentileri yalanladı; "Sorunsuz bir ilişki, sorunsuz bir şehir, sorunsuz bir aile ya da sorunsuz bir yaşam yok"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 08:52 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:03
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        2016'da evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan'ın mutlulukları, 2019'da doğan ikiz bebekleri Alin ve Lina ile katmerlendi.

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        Geçtiğimiz günlerde ortaya çiftin boşanacakları yönünde bir iddia atıldı.

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        Pelin Akil, söz konusu söylenti hakkında sessiz kalmayı tercih etti.

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        "AŞKIN OLAYIM"

        Anıl Altan ise dedikoduları aile tatiliyle yalanladı. Altan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa; "Gel bir sarayım, aşkın olayım" notunu düştü.

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        "SORUNSUZ BİR İLİŞKİ YOK"

        Anıl Altan, bir başka paylaşımına ise psikolojik danışman ve yazar Tunç Tataker'in, "Sorunsuz bir ilişki, sorunsuz bir şehir, sorunsuz bir aile ya da sorunsuz bir yaşam yok. Bana göre yaşam, sürekli bir sorun çözme işi... Bu gerçeği kabul ettiğimizde ve daha iyi sorun çözmeyi öğrendiğimizde, yaşamdan keyif almayı da başarabiliriz" sözlerinden alıntı yaptı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #pelin akil
        #Anıl Altan
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