Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhur İttifakı yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacak - Gündem Haberleri

        Cumhur İttifakı yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacak

        31 Mart 2024 yerel seçimlerde geri sayım başlarken Cumhur İttifakı'nın yerel seçimdeki işbirliği yapacağı yerler netleşmeye başladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakının yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 21:02 Güncelleme: 22.12.2023 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, AK Parti ve MHP arasında yapılacak işbirliğinin esaslarını görüşmek üzere 26 Ekim 2023'te başlayan sürecin bugün yapılan 13. toplantı ile nihayete erdiğini söyledi.

        Her zaman olduğu gibi "önce ülkem ve milletim" düsturuyla ele alınan konuların karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde tam bir mutabakat ve uyum içinde sürdürüldüğünü vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

        "Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının, Sögüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur."

        Yıldız'a, Mahalli İdareler Seçimi Müzakere heyetinde MHP adına yer alan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de eşlik etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #MHP AK Parti işbirliği
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        İki öğrenciye çarpan sürücü kaçtı!
        İki öğrenciye çarpan sürücü kaçtı!
        Sigara panelinde sigara molası
        Sigara panelinde sigara molası
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!