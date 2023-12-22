Son dakika haberi BMGK'den Gazze kararı BMGK'de, Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı kabul edildi. ABD ise oylamada çekimser kaldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, BAE'nin önerisiyle oylamaya sunulan 'Gazze'ye yardım adımlarının acilen atılması' tasarısını kabul etti.

Kabul edilen karara göre Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için 'acilen' adım atılacak.

BMGK daimi üyesi ABD, kararda çekimser oy kullandı. Daha önce Rusya da öneriyi sunmuş, ABD veto etmişti.

Dört kez ertelendi, beşincisi kabul edildi

BMGK'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin sunduğu karar tasarısı, dört kez yapılan erteleme ve üye ülkeler arasındaki yoğun müzakerelerin ardından bugün düzenlenen oturumda oylandı.

Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet" oyu alırken, oylamada ABD ve Rusya "çekimser" kaldı.

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Oylamadan önce, Rusya'nın Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etti.

"Çatışmalara ara" talebi kalktı, acil adım çağrısı geldi

Tasarının ilk halinde tartışma yaratan ve ABD'nin karşı çıktığı hususlardan biri, insanı yardımların engelsiz erişimi için "çatışmalara ara verilmesi" talebi olmuştu.

Kabul edilen kararda, bunun yerine Gazze'de genişletilmiş insanı yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için acil adım atılması ve çatışmalara sürdürülebilir bir şekilde ara verilmesi için gerekli koşulların oluşturulması çağrılarına yer verildi.

Diğer bir sorun ise karar tasarısındaki "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması" talebi olarak ortaya çıkmıştı.

Yoğun müzakerelerin sonunda taraflar, mekanizma yerine "Gazze'deki sivil topluma yardımların ulaşımını hızlandırmak için Genel Sekreter'in Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü" ataması üzerinde mutabık kaldı.

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Kararda, Genel Sekreter tarafından atanacak koordinatörün Gazze'ye yardımların sevkiyatını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için bir mekanizma kurması talep edildi.

Koordinatör atamasının da bir an önce yapılması çağrısında bulunulan kararda, gerekli personel ve teçhizatın sağlanacağı koordinatörün BM yetkisiyle çalışacağı ve BMGK uyarınca kendisine verilen görevleri yerine getireceği bildirildi.

Koordinatörün, insani yardımların türünü teyit etmesi talep edilen kararda, aynı zamanda söz konusu kişiye insani yardım sevkiyatını "kolaylaştırma, koordine etme, denetleme ve teyit etme" görevleri verildi.

Kararda, koordinatörün BMGK'ye çalışmaları hakkında ilk 20 günün ardından bilgi vermesi istenilirken, tüm taraflara koordinatörle işbirliği halinde hareket etme çağrısı yapıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Refah kentinde sağlık hizmetlerinin "çok kötü" durumda olduğunu bildirmişti.

İsrail'in Gazze'ye tıbbi yardım girişini engellediğini söyleyen Bakanlık, "Gazze'ye girenler günde 70 tırı geçmiyor, halbuki halkın ihtiyaçları bin yardım tırının girmesini gerektiriyor" ifadesini kullanmıştı.