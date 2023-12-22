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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek! - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek!

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:20
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        Derbinin hakemi belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig’de 18. hafta heyecanı yarın, 24 Aralık Pazar ve 25 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

        Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde hakem Arda Kardeşler görev alacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

        2'NCİ DERBİSİ

        Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.

        Süper Lig’de 18. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

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        Yarın

        13.30 Sivasspor - İstanbulspor: Mert Güzenge

        16.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Şansalan

        19.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan

        24 Aralık Pazar

        13.30 Konyaspor - Kayserispor: Bahattin Şimşek

        16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Burak Pakkan

        19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Arda Kardeşler

        25 Aralık Pazartesi

        17.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

        17.00 Alanyaspor - Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

        20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

        20.00 Pendikspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

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