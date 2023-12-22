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        Haberler Magazin Yüzündeki değişim için konuşan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım

        Yüzündeki değişim için konuşan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım

        Geçtiğimiz ay katıldığı etkinlikte yüzündeki değişimle dikkat çeken Adriana Lima, fotoğraflara daha sonra baktığında kendisini tanıyamadığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:54
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        Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olan Brezilyalı model Adriana Lima yüzündeki değişimle gündeme geldi. 'Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı' filminin galasına katılan ünlü modelin yüzündeki değişim birçok yorum aldı.

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        ESTETİK İDDİALARINI YALANLADI

        Yüzündeki değişim nedeniyle estetik iddialarına yanıt veren Ariana Lima, "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.

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        42 yaşındaki ünlü model, verdiği röportajda "Fotoğraflar beni hiç rahatsız etmedi. Dürüst olmak gerekirse dışarı çıkmadan önce kendime baktım ve harika hissettim. Çocuklarımla birlikteydim ve bana bakıp 'Anne! Çok güzelsin' dediler" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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        "BU BEN DEĞİLİM"

        Ancak fotoğraflara daha sonra tekrar baktığında şok olduğunu itiraf eden Adriana Lima, "Kendimi görünce 'Bu ben değilim' dedim. Her şey garipti çünkü ben kendimi o şekilde görmüyorum" dedi.

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        "KİMSE İÇİN KENDİMİ DEĞİŞTİRMEYECEĞİM"

        Adrina Lima "Durum şu ki, ben artık 16 yaşında değilim. Ben modelliğe 16 yaşında başladım ve bir daha asla 16 olmayacağım. 42 yaşındayım ve daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum. Yaşımla barışığım. Kimse için kendimi değiştirmeyeceğim" dedi.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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