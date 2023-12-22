Yüzündeki değişim için konuşan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım

Ancak fotoğraflara daha sonra tekrar baktığında şok olduğunu itiraf eden Adriana Lima, "Kendimi görünce 'Bu ben değilim' dedim. Her şey garipti çünkü ben kendimi o şekilde görmüyorum" dedi.

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"KİMSE İÇİN KENDİMİ DEĞİŞTİRMEYECEĞİM"

Adrina Lima "Durum şu ki, ben artık 16 yaşında değilim. Ben modelliğe 16 yaşında başladım ve bir daha asla 16 olmayacağım. 42 yaşındayım ve daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum. Yaşımla barışığım. Kimse için kendimi değiştirmeyeceğim" dedi.