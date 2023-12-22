Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı! Afyonkarahisar'da, boşanma aşamasındaki eşi ile eşinin ailesinden 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren 25 yaşındaki Mert Muharrem Taşkın, savcılık ifadesinde karşı tarafın tahrikleri sonucu olayı gerçekleştirdiğini iddia etti. Taşkın, eşiyle konuşmaya gittiğini, eşinin ailesinin minibüsünün camlarına vurarak kendisini tahrik ettiğini ve bu anları da cep telefonuyla kayda aldıklarını öne sürdü

Anadolu Ajansı Giriş: 22.12.2023 - 15:50 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:31 facebook

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