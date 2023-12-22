Sigara panelinde sigara molası

Kırklareli'nde sigara panelindeki verilen arada sigara içilmesi görüntüleri tepki çekti
Kırklareli'nde sigaranın zararlarının uzun uzun anlatıldığı panelde verilen molada ilginç görüntüler yaşandı. Panele katılan dinleyicilerin molada sigara içmesi tepki çekti
Kırklareli'nde sigaranın zararlarıyla ilgili düzenlenen panelde ilginç görüntüler yaşandı. Konuşmacılardan sigaranın zararlarını dinleyen katılımcılar verilen arada ilk fırsatta sigara içti.
SİGARA TİRYAKİLERİ MOLAYI KAÇIRMADI
Uzmanlar uzun uzun sigaranın zararlarını anlattı. Katılımcılar da dinledi. Panelde verilen molada katılımcılardan sigara tiryakileri bir araya getirdi.
MOLADAKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Paneli dinlemeye gelenlerin bir kısmı molada sigara içince bu görüntüler tepki çekti.