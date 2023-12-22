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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu! Transfer resmen açıklandı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu! Transfer resmen açıklandı

        Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, 25 milyon euro karşılığında Napoli'den RB Leipzig'e transfer oluyor... Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, transfer konusunda Alman kulübüyle anlaşmaya vardıklarını açıklarken, Fenerbahçe'nin transferden alacağı pay da ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 12:34 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:34
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        Fenerbahçe'nin 2019 yılında 16.2 milyon euro karşılığında Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, 4 yıllık İtalya macerasının ardından Almanya'ya transfer oluyor.

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        Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için RB Leipzig'le anlaşma sağladıklarını açıkladı. İtalyan başkan, yaptığı açıklamada, "Eljif Elmas'ı sattık. O her zaman oynamak isteyen bir futbolcu. Bizde onu bırakmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

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        Leipzig'in, Makedon futbolcunun transferi için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

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        Elif Elmas'ın, aralık ayının son günlerinde Leipzig için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

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        FENERBAHÇE PAY ALACAK

        Napoli ile Fenerbahçe arasındaki anlaşma gereği sarı-lacivertliler, Eljif Elmas'ın transferinden 1.5 milyon euroyu geçmeyecek şekilde pay alacak. Sarı lacivertli takım, transferin detaylarını KAP'a şu şekilde bildirmişti:

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        "Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.

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        Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır."

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        Eljif Elmas, 2019'da transfer olduğu Napoli'de 189 maça çıkarken, 19 gol atıp 11 asist yaptı.

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