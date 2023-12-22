Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, başlatılan operasyonda 7 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık Cuma günü bölücü terör örgütünün saldırısı ve sonrasındaki temasta 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

AA'nın haberine göre; Bakanlık yeni açıklamayla yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askere de acil şifa dileğinde bulunuldu.

ŞEHİT EVLERİNE ATEŞ DÜŞTÜ

ZONGULDAK: Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şahadet haberi babaocağına ulaştı. Şehidin acı haberi, Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Seda Yazıcı, annesi Miyase ve kardeşlerine İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Esat Can Öztürk tarafından verildi. Acı haberle büyük üzüntü yaşayan aile, taziyeleri kabul etti. Şehit Yazıcı´nın 11 kardeşten 9´uncusu olduğu öğrenilirken, 4 ay önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin memleketi Gümüşhane´nin Şiran ilçesi Telme köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

MALATYA: Irak'ın kuzeyindeki üsse PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) acı haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Alacakapı Mahallesinde bulunan aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi. Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu öğrenildi. Aslen Bingöl'ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya'nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek.