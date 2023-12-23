şehitlerimiz

Şehit Yazıcı'nın eşi: Kime baba diyecek benim kızım? 'Pençe-Kilit' operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın eşi Seda Yazıcı'nın feryadı yürekleri yangın yerine çevirdi. Yazıcı'nın "Benim kızım babasız kaldı. Kime baba diyecek benim kızım. Ne diyeceğim, 'Baban toprak oldu mu' diyeceğim ben ona. Nasıl diyeceğim ben ona, 'Baban toprak oldu' nasıl diyeceğim, nasıl açıklayacağım anne" sözlerini duyanlar gözyaşlarına boğuldu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.12.2023 - 13:05 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:15 facebook

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