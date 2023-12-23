şehitlerimiz

Şehit Yazıcı'nın eşi: Kime baba diyecek benim kızım?
'Pençe-Kilit' operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın eşi Seda Yazıcı'nın feryadı yürekleri yangın yerine çevirdi. Yazıcı'nın "Benim kızım babasız kaldı. Kime baba diyecek benim kızım. Ne diyeceğim, 'Baban toprak oldu mu' diyeceğim ben ona. Nasıl diyeceğim ben ona, 'Baban toprak oldu' nasıl diyeceğim, nasıl açıklayacağım anne" sözlerini duyanlar gözyaşlarına boğuldu
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesine, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü taziyelerini iletti.
ŞEHİT YAZICI YARIN UĞURLANACAK
DHA'da yer alan habere göre şehidin yarın Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Telme köyünde düzenlenecek cenaze töreni için ailesi Ereğli'den araçlarla yola çıkarken, şehit eşi Seda Yazıcı'nın evin içinden gelen feryat yürekleri yaktı.
"NASIL DİYECEĞİM ONA?"
Şehit Yazıcı'nın eşi, "Benim kızım babasız kaldı. Kime baba diyecek benim kızım. Ne diyeceğim, 'Baban toprak oldu mu' diyeceğim ben ona. Nasıl diyeceğim ben ona, 'Baban toprak oldu' nasıl diyeceğim, nasıl açıklayacağım anne" sözleri duyuldu.