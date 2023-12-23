Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın, şehit oldu.

4 ÇOCUĞUN EN KÜÇÜĞÜYDÜ

DHA'da yer alan habere göre şehidin Malatya nüfusuna kayıtlı olduğu ve 4 çocuktan en küçüğü olduğu belirtilirken, anne ve babasının 4 gün önce umreye gittiği öğrenildi.