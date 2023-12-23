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        Haberler Gündem Güncel Şehitlerimiz | Malatyalı şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!" VIDEO HABER

        Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"

        Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın acı haberi, Malatya'ya ulaştı. Şehit Taşkın'ın, sosyal medyada, "Şehit olursam bu videoyu da paylaşın" dediği görüntüler yürekleri yaktı!

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:43 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:52
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        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
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        Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın, şehit oldu.

        4 ÇOCUĞUN EN KÜÇÜĞÜYDÜ

        DHA'da yer alan habere göre şehidin Malatya nüfusuna kayıtlı olduğu ve 4 çocuktan en küçüğü olduğu belirtilirken, anne ve babasının 4 gün önce umreye gittiği öğrenildi.

        GEÇEN YIL GÖREVE BAŞLADI

        Şehit Taşkın'ın geçtiğimiz yıl göreve başladığı ve bir kardeşinin de TSK'da görev aldığı öğrenildi. Şehit Taşkın'ın cenazesi bugün düzenlenen cenaze töreni sonrası şehitlikte toprağa verileceği bildirildi.

        PAYLAŞIMI YÜREKLERİ YAKTI

        Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) sosyal medyada "Şehit olursam bu videoyu da paylaşın" dediği görüntüler, yürekleri kavurdu.

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