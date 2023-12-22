Mobilya ustası hobi olarak başladığı okçulukta yeni sporcular yetiştiriyor MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da mobilya imalat ve dekorasyon ustası Murat Alkan, 11 yıl önce televizyonda izlediği bir yarışma sonrası tanıştığı okçuluk sporuyla yüzlerce kişiyi buluşturdu.

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da mobilya imalat ve dekorasyon ustası Murat Alkan, 11 yıl önce televizyonda izlediği bir yarışma sonrası tanıştığı okçuluk sporuyla yüzlerce kişiyi buluşturdu.

Murat Alkan, 2012'de televizyonda izlediği okçuluk sporuna ilgi duymaya başladı. Okçulukla ilgili bir bilgisi bulunmayan Alkan, kentte de bu sporla ilgilenen kimseyi de bulamayınca kitaplardan ve internetten okçuluğu öğrenmeye başladı.

Hobi olarak başladığı okçulukta zamanla farklı illerde yarışmalara da katılan Alkan, yaşadığı kentte sporu yaygınlaştırmak için harekete geçti. İlkokul mezunu olan Alkan, antrenörlük belgesi almak için önce lise eğitimini tamamladı, daha sonra da 2 yıllık yüksek eğitim aldı.

Kurduğu kulüp sayesinde yöredeki çok sayıda kişiyi okçuluk sporuyla tanıştıran Alkan, aynı zamanda Türkiye Okçuluk Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi olarak da görev yapıyor.

Okçuluk sporuna hobi amacıyla başladığını anlatan Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarışmasına 2015'te katıldığını, 2016'da ise Şanlıurfa Okçuluk Kulübünü kurarak sporcular yetiştirmeye başladığını ifade etti.

- Antrenörlük belgesi için yüksek okul bitirdi

Alkan, aynı zamanda mesleği mobilyacılığı da devam ettirdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Okçuluk ile mesleğimi aynı anda sürdürmeye devam ediyorum. İlkokul mezunu olduğum için antrenör belgesi alamıyordum. Okçuluk sevdasına önce liseyi dışarıdan tamamlayarak 2019'da 1. kademe antrenörlük belgemi sonra da 2 yıllık yüksek okul okuyarak 2021'de 2. kademe antrenörlük belgemi aldım. Şu anda kentte bulunan 500 civarındaki lisanslı sporcunun büyük bir bölümü bizim kulübün sporcusu. Bu arada sporcularım arasından 4 antrenör de yetiştirdim."

- "Hedefimiz milli takıma sporcu kazandırmak"

2022'de Türkiye Okçuluk Federasyonunun Samsun'da düzenlediği milli takım seçmelerine 3 sporcu gönderdiklerini dile getiren Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her antrenörün olduğu gibi bizim de hedefimiz milli takıma sporcu kazandırmak. Çalıştıkça bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. İnanırsan ve çalışırsan zaten arkası kendiliğinden gelir. Bu spora hobi amaçlı başlamıştım ve bugünlere geleceğimi düşünmemiştim ama Şanlıurfa'da bu sporun olmadığını görünce bu sporu öğrenip diğer kişilere de aktaralım, okçuluk sporu gelişsin, lisanslı sporcu sayısı artsın diye düşündük. 2012'de bu sporla tanıştım ve bu süre içinde iyi bir seviyeye geldiğimizi düşünüyorum. Yarışmalarda Türkiye genelinde ilk 15 arasında oyuncularımız var, başarılı olduğumuzu düşünüyorum."

- "Yüzlerce sporcusu var"

Sporculardan Murat Alkan'ın oğlu Muhammed Feyzullah ise babası sayesinde tanıştığı okçuluk sayesinde girdiği Harran Üniversitesi Mehmet Arabacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Babasının hem kendisini hem de sporcularını en iyi şekilde yetiştirdiğini anlatan Alkan, "Babam 2012'de bir yayı kuramazken şimdi yüzlerce sporcusu var. Ben de kardeşim de diğer sporcular da Murat hocanın sayesinde yarışmalara katıldık, dereceler elde ettik. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

- "Murat hoca sayesinde okçuluğu sevdim"

Sporculardan Sahra Arusoğlu da okçuluk sporuyla Murat Alkan sayesinde tanıştığını söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır okçuluk sporuyla ilgilendiğini aktaran Arusoğlu, şunları kaydetti:

"Murat hoca sayesinde okçuluk sporunu sevdim. Daha öncesinde kentte bu sporun olduğunu bilmiyordum. Diğer sporlara göre daha farklı. Murat hoca bize hem malzeme hem çalışma anlamında çok destek oldu. Bu kısa süre içinde Şanlıurfa il genelinde düzenlenen yarışmalarda kendi kategorimde 4 birincilik, 2 ikincilik elde ettim. Ankara, Mersin ve Antalya'da düzenlenen yarışmalara da katıldım ancak yeni olduğum için derece elde edemedim."