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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Ege hariç, 6 bölgemizde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Marmara, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur; Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar tahmin ediliyor. Meteoroloji risk haritasında 10 kentimiz için "sarı" ve "turuncu" uyarıda bulunuldu. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 07:36 Güncelleme: 23.12.2023 - 07:37
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu kuzey ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜ YAĞIŞLI

        Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        RÜZGARIN HIZI: 70 KM'Yİ BULACAK

        Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç, kuzey ve batı kesimlerde yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        10 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM

        Meteoroloji risk haritasında ise Şırnak ve Hakkari için "turuncu", Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Van ve Batman için "sarı" alarm uyarısında bulunularak; sel, taşkın ve çığa karşı tedbir uyarısında bulunuldu.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

        İSTANBUL: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

        İZMİR: 16, Parçalı bulutlu.

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        BURSA: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

        KOCAELİ: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

        ÇANAKKALE: 17, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

        EDİRNE: 12, Çok bulutlu.

        A.KARAHİSAR: 10, Parçalı bulutlu.

        DENİZLİ: 14, Parçalı bulutlu.

        MUĞLA: 13, Parçalı bulutlu.

        ADANA: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

        ANTALYA: 20, Parçalı bulutlu.

        HATAY: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        MERSİN: 18, Çok bulutlu.

        ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

        KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

        SİVAS: 7, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

        BOLU: 7, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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        KASTAMONU: 7, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        SAMSUN: 16, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

        TRABZON: 14, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

        ARTVİN: 8, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        ERZURUM: 1, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        KARS: 2, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        MALATYA: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        VAN: 6, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri yer yer kar yağışlı.

        DİYARBAKIR: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        GAZİANTEP: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        MARDİN: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ŞANLIURFA: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

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