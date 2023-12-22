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        Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

        ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde yoğun siste öğretmenleri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada 8 öğretmen ile sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:08 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:10
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        Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
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        ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde yoğun siste öğretmenleri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada 8 öğretmen ile sürücü yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Siverek- Diyarbakır kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Çevirme İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini taşıyan Ali İhsan Kaşan´ın kullandığı 21 S 0669 plakalı içinde 18 öğretmenin bulunduğu servis minibüsü, yoğun siste şarampole devrildi. Minibüsün devrildiğini görenlerin ihbarıyla, kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 8 öğretmen ilk müdahalenin ardından Siverek ve Diyarbakır´daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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