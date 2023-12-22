Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde yoğun siste öğretmenleri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada 8 öğretmen ile sürücü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Diyarbakır kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Çevirme İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini taşıyan Ali İhsan Kaşan´ın kullandığı 21 S 0669 plakalı içinde 18 öğretmenin bulunduğu servis minibüsü, yoğun siste şarampole devrildi. Minibüsün devrildiğini görenlerin ihbarıyla, kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 8 öğretmen ilk müdahalenin ardından Siverek ve Diyarbakır´daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.