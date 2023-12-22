17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sistemdeki likidite fazlasını çekmek için 2006'dan bu yana ilk kez 80 milyar lira ile sınırlı olmak üzere depo alım ihalesi açtı

Anadolu Ajansı Giriş: 22.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:31 facebook

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