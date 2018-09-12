3 ayda bir ücretsiz güncellemelerle en güncel yeniliklere ulaşma imkânı veren SAP S/4HANA® Cloud’un global markalar arasına girmek isteyen Türk işletmelerine fırsatlar sunacağını söyleyen SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, akıllı ERP çözümünün işletmeleri daha yenilikçi ve akıllı işletmelere dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti.

SAP S/4HANA’nın proje yönetimi, üretim, satış yönetimi, stok ve tedarik zinciri yönetimi, finans ve satın alma alanlarındaki yetenekleri öne çıkıyor. Sistem üzerinde öğrenen algoritmalar ve yapay zekâ yeteneklerine sahip çözüm, iş süreçlerinin sadeleştirilmiş kullanıcı deneyimi ile düzenlenmesine yardımcı oluyor. İşletmeler, üç ayda bir gelen güncellemelerle en güncel yeniliklere ulaşıyor ve bu sayede değişen iş koşullarına hızla uyum sağlayabiliyor. SAP'nin iddiasına göre, akıllı teknolojileri kullanan şirketlerde ürünlerin pazara sunum süresi yüzde 20 ila yüzde 50 oranında azalırken, işletmeler yüzde 5 ila yüzde 10 oranında gelir artışı elde edilebiliyor. Ayrıca, bu teknolojiler sayesinde şirketler bakım maliyetinde de yüzde 10 ila 40 oranında tasarruf sağlarken iş kazalarını da yüzde 10 civarında azaltabiliyor.

Nesnelerin İnterneti (IoT), Büyük Veri, Blockchain, Yapay Zekâ (AI) ve Öğrenen Makineler gibi akıllı teknolojilerdeki yenilikler hız kesmeden devam ederken, çözüm ve hizmetleriyle müşterilerine sadeleşme ve hız kattıklarını söyleyen SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, “Yeni nesil akıllı uygulamalar, işletmelerin daha hızlı yenilikler yapmalarına olanak tanıyor. Dijital dünyada yaşanan değişimlere uyum sağlayan işletmeler, bu zorlu rekabette bir adım öne çıkıyor. En hızlı büyüyen ve en geniş bulut uygulamaları portföyümüzle, S/4HANA Cloud ile Türkiye’deki işletmelerin dünya devi markalara dönüşmelerine önemli bir katkı sunuyoruz. İşletmeleri daha yenilikçi ve akıllı işletmelere dönüştüren S/4HANA Cloud, globalleşen dünyada rekabet avantajı elde ederek, rakiplerinin bir adım ötesine geçmek isteyen işletmelere hız, esneklik, verimlilik artışı ve sahip olma maliyetinde de yüzde 40 civarında tasarruf sağlıyor. Ayrıca bütün iş süreçleri birbirine bağlantılı hale geliyor, tekrarlanan ve vakit alan rutin işlemler otomatikleşiyor. En büyük amacımız Türk şirketlerinin global arenada dünya devi markalar yaratmasına katkı sağlamak. ” dedi.

Toplam yatırım 35 milyar dolar



Günümüz iş dünyasında öne geçebilmek için iş modellerini yeniden tasarlamanın gerekli olduğunu ve bunun için de buluttaki fırsatların ve hızın alternatifi olmadığını söyleyen Uğur Candan, müşterilerinin rekabet gücünü artırmak için veri merkezli akıllı platform SAP HANA uygulamasını oluşturmak ve alanında en iyi bulut çözümlerini bünyesine katmak için SAP’nin toplamda 35 milyar dolar yatırım yaptığını ifade etti.

Türkiye’de geliştirme merkezi kuran ilk global yazılım şirketi olarak, Türkiye’ye değer katacak yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Candan, “Tüm dünyada farklı endüstrilerdeki müşterilerimize inovasyon desteği sağlayan laboratuvarımızda istihdamı iki katına çıkarıyoruz. Hem ülkemizin bilgi teknolojileri alanındaki hedeflerine katkı sağlamak hem de ekonomimize katma değer yaratmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu merkezde Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılım ve teknolojileri Türkiye’den dünyaya ihraç ediyoruz.” dedi.

SAP EMEA Güney Bölge Sorumlusu, S/4HANA Cloud ERP Çözümleri Başkan Yardımcısı Jose Valles ise konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: “Türkiye uzun zamandır yeni teknolojileri benimsemekte liderlik ediyor dolayısıyla Türkiye pazarında SAP S/4HANA Cloud için muazzam fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. SAP’nin bu akıllı bulut ERP çözümü, Türkiye‘deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin yenilikleri daha da hızlandırmalarını destekliyor. SAP olarak 45 yılı aşan ERP deneyimimiz ve 10 yıllık ERP Bulut deneyimimizle toplam 160 milyonun üzerinde bulut kullanıcımız var. Pek çok farklı sektördeki müşteri ve iş ortaklarımızla iş birliği içinde çalışarak bulut yolculuklarında kendilerine rehberlik etmek için sabırsızlanıyoruz.”

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