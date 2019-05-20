Moldovalı çalışan gözaltında

Eskişehir´de geçen cumartesi gecesi Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar´ın Odunpazarı Sümer Mahallesi´nde oturduğu konuta yüzleri maskeli silahlı 3 kişi girdi. Sarar çiftinin el ve ayakların koli bandı ile bağlayan şüpheliler, darp ettikten sonra kasadan ziynet eşyası ve yüksek miktarda döviz çalarak olay yerinden kaçtı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı bir savcı görevlendirirken, emniyet ekipleri de geniş çaplı çalışma başlattı.



KASANIN ANAHTARINI SORDULAR



Olayın detayları ise yeni ortaya çıktı. İddiaya göre, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar evde yalnızken, yüzleri maskeli 3 kişi yatak odasına gelip, çiftin ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağladı. Şüpheliler Sarar çiftinden 1 milyon ABD doları ve 1 milyon euro istedi. O kadar paraları olmadığını söyleyen Sarar çifti, zanlılar tarafından darp edildi. 3 kişi daha sonra kasanın anahtarını sordu. Zehra Sarar, anahtarın yerini bilmediğini söyleyince zanlılar çifti yine dövüp, evde arama yaptı. Şüpheliler anahtarını buldukları kasadan ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizi sırt çantalarına doldurarak olay yerinden kaçtı.

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