Sarsılmaz, IDEF 2025'te 84 bin 800 yerli tabanca teslimatı için sözleşme imzaladı

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuarda, SSB Başkanı Haluk Görgün ve Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş'in katılımıyla sözleşme imzalandı.

Türkiye'de orta kalibre silah sistemleri alanındaki ihtiyaçları karşılamak üzere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile ortaklık kuran Sarsılmaz, bu amaçla TR Mekatronik adlı şirketin kuruluşuna öncülük ederek yüzde 50 ortaklığını üstlendi.

Fuarda yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 300'ü aşkın ürünü yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisine sunan şirket, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile de sözleşme imzaladı. Sarsılmaz, bu kapsamda tamamen yerli mühendislikle geliştirilen, 84 bin 800 "SAR9 METE"yi teslim edecek.

"KOLLUK KUVVETLERİMİZİN VE ASKERİMİZİN TAMAMINA YAKIN KISMINDA BU ÜRÜNLERİMİZ MEVCUT"

Sarsılmaz Satış Koordinatörü Nuri Kızıltan, yaptığı açıklamada, SAR9 METE projesinin 2016’da başladığını hatırlatarak bu süreçte SAR 9 METE ürününün büyük bir başarı elde ettiğini belirtti.

Kolluk kuvvetlerine bugüne kadar yaklaşık 500 bin tabanca teslimatı yapıldığının bilgisini paylaşan Kızıltan, 3 tabancayla gerçekleştirilen 30'ar bin atım ömür testlerinin başarıyla tamamlandığını ve bu sürecin projenin sürdürülebilirliği ile güvenilirliğini kanıtladığını söyledi. Kızıltan, "Bugün de 84 bin 800 adetlik bir imza daha attık. Aslında bu, devam eden bir projenin adımıydı ve bundan sonra da devam edecek. Dediğim gibi şu ana kadar hem kolluk kuvvetlerimizin hem de askerimizin tamamına yakın kısmında ürünlerimiz mevcut." diye konuştu. Sarsılmaz standında sergilenen ürünlerden biri olan, tamamen yerli üretim robot köpekler hakkında bilgi veren Kızıltan, tamamı yerli üretim olan robot köpeklerin, Sarsılmaz'ın teknolojik bakış açısını ve ileriye dönük hedeflerini yansıttığını belirtti. Kızıltan, şirketin 7.62x39 milimetre mühimmat kullanan AR tabanlı silahlarıyla ordunun genel ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş bir ürün gamına sahip olduğunun altını çizerek Türkiye'de silah sanayisine yönelik ilk ve tek AR-GE merkezine sahip olduklarını kaydetti.

Yenilikçi ve gelişimci bir yaklaşım sergilediklerini ifade eden Kızıltan, "Biz sürekli yenilikler ve yeni ürünler peşindeyiz. 140 yılı aşkın bir geçmişe sahip, 150 yıllara doğru giden bir yapı, 4'üncü nesildir biz silaha eli değmiş bir firmayız. Dolayısıyla bizim tek yaptığımız iş, bu sektör." değerlendirmesinde bulundu. "ÖZEL DRON ÖNDÜREN MÜHİMMAT DA YAPIYORUZ" Kızıltan, modern savaş alanlarında dronların yaygınlaşmasına dikkati çekerek bu tehdide karşı makinalı tüfeklerin maliyet açısından uygun olmadığını aktardı. Av ve spor tüfeği mermilerinin hem dağılım hem de alan yaratma özellikleri sayesinde daha etkili bir çözüm sunduğunu kaydeden Kızıltan, "Zaten mühimmat fabrikamız da olduğu için burada da özel dron öldüren mühimmat da yapıyoruz" dedi. Kızıltan, ürünün hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gördüğünü belirterek savaş sahalarında yaygın kullanılan dronların silah ve patlayıcı taşıyabilme kapasitesi nedeniyle bu araçların hedefe yaklaşmadan önce etkisiz hale getirilmesinin, kritik bir öncelik haline geldiğini vurguladı.