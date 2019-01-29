Şato tipi mimarisiyle gündeme gelen Bolu Mudurnu'daki villaları yapan ve iflasına karar verilen şirketin otel ve devre mülkleriyle ilgili, alacaklılar toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan 131 alacaklı, 50 milyon lira alacak kaydı yaptı. Toplantıda otel ve devre mülkün faaliyetine devam etmesi yönünde karar alındı.
ALACAK TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Alacak toplantısı Çağlayan Adliyesi 1. İflas Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantıya aralarında iflas eden Sarot Turizm Otel Gayrimenkul A.Ş. ile iş yapan şirketler ve devre mülk alanların bulunduğu 131 alacaklı ile şirket avukatları katıldı. Toplantıda 50 milyon TL alacak kaydı yaptırıldı.
OYLAMA YAPILDI
Toplantıda, faaliyet izninin verilip verilmeyeceği hususu oylamaya sunuldu. Alacaklılar, oy çokluğu ile ikinci alacaklılar toplantısına kadar otel ve devre mülkün faaliyetinin devam ettirilmesine karar verdi. Oylamada ayrıca tasfiyenin iflas müdürlüğü tarafından ikinci alacaklılar toplantısına kadar yürütmesine de karar verildi.
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