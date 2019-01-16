Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında, şato tipindeki villalardan 350'si, inşaat çalışmaları devam ederken, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı.
Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burj Al Babas adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, geçen Haziran ayında konkordato için başvurdu.
Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere neden olan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge sakinlerinin de tepki gösterdiği proje durmuş oldu.
'İSTİNAFTA BOZULACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ'
Tepkilerin odağındaki projeyi gerçekleştiren Sarot Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, mahkemenin verdiği iflas kararıyla ilgili şunları söyledi:
"Burj Al Babas projelerimizin içinde yer aldığı firmamız için başta son günlerde artan inşaat maliyetleri, döviz hareketlerindeki dalgalanmalar olmak üzere şirket malvarlıklarını korumak ve hak sahiplerine taahhütlerin teslimi için İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'ne vade planlaması ve borç ödeme yapılandırılması maksadı ile konkordato başvuru yapılmıştır. İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi başvurumuzu kabul etmiş ve 13 Haziran 2018 tarihinde 3 aylık, daha sonra da 2 aylık geçici konkordato ilan etmiştir.
Bu süre zarfında mahkemeye sunulan konkordato projesinin ve şirket mali tablolarının denetimini yapmak üzere 3 kişilik hükümet komiseri görevlendirilmiştir. Hükümet komiserleri konkordato sürecinin başarıya ulaşmasının devamı ya da iptaline ilişkin raporu olumsuz bildirince ve bu olumsuz rapora ilişkin itirazlarımızı da mahkeme heyeti dikkate almadan, son duruşmada şirketlerin konkordato kesin süre isteminin iptaline ve şirket mal varlıklarını da korumaya yönelik iflasa hükmetmiştir."
Burj Al Babas projesinde hak sahiplerinden bazılarının tapularını aldığını söyleyen Mehmet Emin Yerdelen, şunları kaydetti:
"Burj Al Babas projesi 732 adet villadan oluşmaktadır. Satış kitlesi olarak Orta Doğu'da Kuveyt merkezli Körfez ülkeleri üzerinde satış pazarlama faaliyetleri yaptık ve hâlâ yapmaya devam etmekteyiz. Burj Al Babas projesinin yaklaşık yarısından fazlasının satışları yapılmış durumdadır. Satışı yapılan villaların hak sahiplerinden bazıları tapularını almış durumdadır. Özellikle mevcut proje mahalinde satışı yapılmış villaların inşaat tamamlanma oranları yaklaşık yüzde 80 civarındadır. Yine proje mahalindeki diğer kaba inşaat seviyesinde olan villalar, satışı yapılmamış ve satışa hazır vaziyettedir. Burj Al Babas projesi villaların başta altyapı, kanalizasyon hattı, sıcak su hattı, soğuk su ve jeotermal su hatlarının tamamına yakını bitti. Enerji nakil hatları tamamlandı. PTT, internet hatlarının tamamına yakını bitti. Yol ve peyzaj projeleri bitip, örnek uygulama yapıldığı aşamalardadır."
Yerdelen, ayrıca, "Hâlihazırda şirket mali kayıtlarında görünen banka kredi borcu düzenli olarak şirket sahipleri tarafından ödenmekte olup, vadesi gelen ve vadesi gelmeyen çek borçlarının dışında şirketimizin başka borcu yoktur. Burj Al Babas projesine ait çek borçları tahminen 27 milyon TL civarında olup, borcun bir kısmının şirket sahipleri tarafından ödemeleri yapılmıştır" dedi.
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