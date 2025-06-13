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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Savunma bütçesi en yüksek ülkeler - Savunma Sanayi Haberleri

        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler

        İsrail'in İran'a saldırmasıyla bölgede gerilim tırmanırken gözler ülkelerin savunma harcamalarına çevrildi. İşte 2025 itibarıyla savunma bütçesi en yüksek 25 ülke

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 13:27 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:27
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        1

        ABD

        Savunma Bütçesi: 895 milyar dolar

        2

        Çin

        Savunma Bütçesi: 266.9 milyar dolar

        3

        Rusya

        Savunma Bütçesi: 126 milyar dolar

        4

        Hindistan

        Savunma Bütçesi: 75 milyar dolar

        5

        Suudi Arabistan

        Savunma Bütçesi: 74.8 milyar dolar

        6

        İngiltere

        Savunma Bütçesi: 71.5 milyar dolar

        7

        Japonya

        Savunma Bütçesi: 57 milyar dolar

        8

        Avustralya

        Savunma Bütçesi: 55.7 milyar dolar

        9

        Fransa

        Savunma Bütçesi: 55 milyar dolar

        10

        Ukrayna

        Savunma Bütçesi: 53.7 milyar dolar

        11

        Almanya

        Savunma Bütçesi: 50 milyar dolar

        12

        Polonya

        Savunma Bütçesi: 48.7 milyar dolar

        13

        Türkiye

        Savunma Bütçesi: 47 milyar dolar

        14

        Güney Kore

        Savunma Bütçesi: 46.3 milyar dolar

        15

        Kanada

        Savunma Bütçesi: 41 milyar dolar

        16

        İtalya

        Savunma Bütçesi: 30.9 milyar dolar

        17

        İsrail

        Savunma Bütçesi: 30.5 milyar dolar

        18

        Hollanda

        Savunma Bütçesi: 27 milyar dolar

        19

        Brezilya

        Savunma Bütçesi: 26.2 milyar dolar

        20

        İsviçre

        Savunma Bütçesi: 25.1 milyar dolar

        21

        Cezayir

        Savunma Bütçesi: 25 milyar dolar

        22

        İspanya

        Savunma Bütçesi: 23.4

        23

        Tayvan

        Savunma Bütçesi: 19.7 milyar dolar

        24

        Paraguay

        Savunma Bütçesi: 17.6 milyar dolar

        25

        İran

        Savunma Bütçesi: 15.4 milyar dolar

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