Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
İsrail'in İran'a saldırmasıyla bölgede gerilim tırmanırken gözler ülkelerin savunma harcamalarına çevrildi. İşte 2025 itibarıyla savunma bütçesi en yüksek 25 ülke
ABD
Savunma Bütçesi: 895 milyar dolar
Çin
Savunma Bütçesi: 266.9 milyar dolar
Rusya
Savunma Bütçesi: 126 milyar dolar
Hindistan
Savunma Bütçesi: 75 milyar dolar
Suudi Arabistan
Savunma Bütçesi: 74.8 milyar dolar
İngiltere
Savunma Bütçesi: 71.5 milyar dolar
Japonya
Savunma Bütçesi: 57 milyar dolar
Avustralya
Savunma Bütçesi: 55.7 milyar dolar
Fransa
Savunma Bütçesi: 55 milyar dolar
Ukrayna
Savunma Bütçesi: 53.7 milyar dolar
Almanya
Savunma Bütçesi: 50 milyar dolar
Polonya
Savunma Bütçesi: 48.7 milyar dolar
Türkiye
Savunma Bütçesi: 47 milyar dolar
Güney Kore
Savunma Bütçesi: 46.3 milyar dolar
Kanada
Savunma Bütçesi: 41 milyar dolar
İtalya
Savunma Bütçesi: 30.9 milyar dolar
İsrail
Savunma Bütçesi: 30.5 milyar dolar
Hollanda
Savunma Bütçesi: 27 milyar dolar
Brezilya
Savunma Bütçesi: 26.2 milyar dolar
İsviçre
Savunma Bütçesi: 25.1 milyar dolar
Cezayir
Savunma Bütçesi: 25 milyar dolar
İspanya
Savunma Bütçesi: 23.4
Tayvan
Savunma Bütçesi: 19.7 milyar dolar
Paraguay
Savunma Bütçesi: 17.6 milyar dolar