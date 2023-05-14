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Scarlett Johansson: Yetersiz hissettirdi

Scarlett Johansson, Oscar kazanan 'Gravity' (Yerçekimi) filmindeki rolü kaybetmesiyle ilgili konuştu. ABD’li oyuncu, "Çok istemiştim. Kendimi çok kızgın ve yetersiz hissettim. Kendime 'Doğru işi mi yapıyorum?' diye sordum" açıklamasını yaptı

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  • Scarlett Johansson: Yetersiz hissettirdi - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, birçok kez prestijli ödüllere layık görülse de bir rolü kaybettiği için pişmanlık duyduğunu ifade etti.

    Samimi açıklamalarda bulunan Johansson, Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron imzalı 'Gravity' (Yerçekimi) filmindeki rolü kaybettiği için kendini yetersiz hissettiğini açıkladı.
  • Scarlett Johansson: Yetersiz hissettirdi - Magazin haberleri

    "ÇOK İSTEMİŞTİM"

    Rolü Sandra Bullock'a kaybetmesiyle ilgili 'Variety'e konuşan Scarlett Johansson, "İki rolü kaybettim. Biri 'Iron Man 2', diğeri ise 'Gravity' idi" ifadelerini kullandı.

    Özellikle 'Gravity'deki rolü kaybettiği için çok kötü hissettiğini söyleyen oyuncu, "Çok istemiştim. Kendimi çok kızgın ve yetersiz hissettim. Kendime 'Doğru işi mi yapıyorum?' diye sordum" dedi.
  • Scarlett Johansson: Yetersiz hissettirdi - Magazin haberleri

    "YOLUN SONU BU MU?' DİYE ÇOK SORGULADIM"

    Kendisine önerilen işlerin kendisini tahmin etmediğini söyleyen Johansson, "Bana tüm Marilyn Monroe filmleri sunuldu. 'Yaratıcı olarak yolun sonu bu mu yani?' diye çok sorguladım" açıklamasını yaptı.
  • Scarlett Johansson: Yetersiz hissettirdi - Magazin haberleri

    "HEP ARZU NESNESİNİ OYNUYORDUM"

    Öte yandan, daha önce verdiği bir röportajda hep aynı kadınları oynaması için teklif geldiğini belirten ünlü oyuncu, "Bir bakıma sarışın bomba tarzında bir oyuncu olmak için yetiştiriliyordum" ifadelerini kullanmıştı.

    "Hep öteki kadını ve arzu nesnesini oynuyordum ve birden kendimi bu yerde köşeye sıkışmış buldum. Bundan kurtulmakta çok zorlandım" açıklamasında bulunan Scarlett Johansson, menajeri Bryan Lourd ile tanıştıktan sonra "sarışın bomba" olma yolundan çıkma sürecine girdiğini belirtmişti.
  • Scarlett Johansson: Yetersiz hissettirdi - Magazin haberleri

    Menajerinin kendisini yaratıcı insanlarla tanıştırdığını ve onu zorlayan fırsatlar yarattığını belirten Scarlett Johansson, "İçinde bulunması ilginç, tuhaf bir muammaydı ama bu gerçekten çalışmaya ve farklı projelerde yer edinmeye ve harika topluluklarda bulunmaya dönüştü" diye açıklamıştı.

    7 yaşında oyunculuğa başlayan Scarlett Johansson, 15 yaşında iken 'Ghost World' ve 17 yaşındayken 'Lost in Translation' ile kariyerine hızlı bir başlangıç yapmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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