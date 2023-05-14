Scarlett Johansson: Yetersiz hissettirdi

"HEP ARZU NESNESİNİ OYNUYORDUM"



Öte yandan, daha önce verdiği bir röportajda hep aynı kadınları oynaması için teklif geldiğini belirten ünlü oyuncu, "Bir bakıma sarışın bomba tarzında bir oyuncu olmak için yetiştiriliyordum" ifadelerini kullanmıştı.



"Hep öteki kadını ve arzu nesnesini oynuyordum ve birden kendimi bu yerde köşeye sıkışmış buldum. Bundan kurtulmakta çok zorlandım" açıklamasında bulunan Scarlett Johansson, menajeri Bryan Lourd ile tanıştıktan sonra "sarışın bomba" olma yolundan çıkma sürecine girdiğini belirtmişti.