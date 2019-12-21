Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı

Almanya Bundesliga'nın 17'nci haftasında milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke 04 sahasında konuk ettiği Freiburg ile 2-2 berabere kaldı

Ahmed Kutucu

Schalke, 27'nci dakikada Suat Serdar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı bu golle tamamlandı. İkinci yarıda konuk takım 54'üncü dakikada penaltıdan Pedersen ve 67'nci dakika da yine penaltıdan Grifo'nun golleriyle skorda 2-1 öne geçti. Mavi beyazlılar 80'inci dakikada milli futbolcu Ahmed Kutucu'nun attığı golle karşılaşmada eşitliği sağladı: 2-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Schalke 04 puanını 30'a yükseltirken, Freiburg ise puanını 26'ya çıkarttı. Mili futbolcu Ozan Kabak müsabakada 90 dakika forma giyerken, bir diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu karşılaşmaya 70'inci dakikada oyuna dahil oldu ve karşılaşmayı 2-2'lik beraberliğe getiren golü kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Göztepe - Galatasaray maçı CANLI YAYIN
FUTBOL11'ler belli oldu!
Terim'den SÜRPRİZ KADRO! Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
FUTBOLTerim'den sürpriz 11
Ersun Yanal için 7 maddede Beşiktaş derbisi
FUTBOL7 maddede Yanal'ın gözünden derbi
Baodu Ndiaye, Trabzonspor'da!
FUTBOLTrabzonspor bombayı patlattı!
Kasımpaşa: 3 - Gaziantep FK: 4 | MAÇ SONUCU
FUTBOL7 gollü düello Antep'in
Abdullah Avcı: Tarihe geçmek sizin elinizde | Son dakika Beşiktaş haberleri
FUTBOL"Kazan, tarihe geç"
Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLMalatya'da Rize kazandı!
Sergen Yalçın: "Sezonun en kötü maçını oynadık"
FUTBOL"Sezonun en kötü maçını oynadık"
Hatayspor: 1 - Adanaspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLHatayspor doludizgin
Ahmet Ağaoğlu'ndan iki müjde
FUTBOLAğaoğlu'ndan iki müjde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X