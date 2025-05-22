Hangi ülke ne oranda Türkiye’ye Schengen vizesi vermeyi reddetti?
Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre; Schengen ülkeleri, 2024 yılında uyruğu farketmeksizin Türkiye temsilciliklerden yapılan her 100 vize başvurusunun yaklaşık 15'ini reddetti. 2019 yılında bu oran 10 seviyelerindeydi. Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularını en çok reddeden ülke Danimarka oldu. Danimarka, Türkiye'den yapılan her 20 başvurunun 7'sine olumsuz cevap verdi. Türkiye'den yapılan vize başvurularını en az reddeden ülke ise %2.9 red oranı ile Portekiz oldu. Portekiz'i, %3,9 ile Romanya takip etti.
Giriş: 22.05.2025 - 16:55 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:59