Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde küresel lider Schneider Electric, yapay zeka altyapısına yönelik artan talebi karşılamak için NVIDIA ile güçlerini birleştirdi. NVIDIA GTC Paris’te duyurulan bu stratejik ortaklık, yeni nesil yapay zeka fabrikalarının geliştirilmesi ve uygulanması için enerji, soğutma, kontrol sistemleri ve yüksek yoğunluklu raf çözümlerine odaklanan kapsamlı Ar-Ge çalışmalarını içeriyor. İş birliği, Avrupa Komisyonu’nun “Yapay Zeka Kıtası Eylem Planı” ve 200 milyar avroluk “InvestAI” girişimiyle uyumlu olarak, Avrupa’nın yapay zeka altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

AVRUPA’NIN YAPAY ZEKA HEDEFLERİNE KATKI

Schneider Electric ve NVIDIA, yapay zeka için uygun altyapı, sürdürülebilirlik ve enerji şebekesi entegrasyonu alanlarındaki uzmanlıklarını birleştirerek, Avrupa genelinde en az 13 yapay zeka fabrikası ve 5’e kadar gigafabrika kurmayı hedefleyen “Yapay Zeka Kıtası Eylem Planı”na destek sağlıyor. Bu ortaklık, Avrupa’nın yapay zeka altyapısını güçlendirmek için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Schneider Electric CEO’su Olivier Blum, “Ekiplerimiz, küresel ölçekte yapay zeka fabrikalarını destekleyecek altyapıyı geliştirerek ileri düzey Ar-Ge çalışmalarına yön veriyor. Sürdürülebilirlik ve hızlandırılmış bilgi işlemde bu iş birliği, geleceğin yapay zeka iş yükleri için sınırları zorluyor” dedi. NVIDIA CEO’su Jensen Huang ise yapay zekanın dönüştürücü gücüne vurgu yaparak, “Schneider Electric ile yapay zekayı her sektöre ve topluma ulaştıracak fabrikaları inşa ediyoruz” diye konuştu.

REKLAM YENİ NESİL VERİ MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ Schneider Electric, iş birliği kapsamında yapay zekaya hazır yeni veri merkezi çözümlerini tanıttı. Bunlar arasında öne çıkan EcoStruxure™ Pod ve Raf Altyapısı, modüler ve ölçeklenebilir yapısıyla yapay zeka veri merkezlerinin hızlı kurulmasını sağlıyor. Ayrıca, NVIDIA MGX modüler mimarisini destekleyen ve Open Compute Project (OCP) ilkelerine dayanan yeni bir raf sistemi, NVIDIA GB200 NVL72 platformuyla entegre edildi. Bu sistem, Schneider Electric’in NVIDIA HGX ve MGX ekosistemlerine ilk kez dahil olduğu bir yenilik olarak dikkat çekiyor. DİJİTAL İKİZ VE SIVI SOĞUTMA YENİLİKLERİ İki şirket, NVIDIA Omniverse Blueprint ile geliştirilen ve dünyada bir ilk olan dijital ikiz çözümünü tanıttı. Schneider Electric ve ETAP iş birliğiyle hayata geçirilen bu çözüm, yapay zeka fabrikalarının enerji ihtiyaçlarını şebekeden çip düzeyine kadar simüle ediyor. Ayrıca, Schneider Electric’in Mart 2025’te bünyesine kattığı Motivair’ın sıvı soğutma teknolojileri, NVIDIA tarafından onaylanmış referans tasarımlarda kullanılıyor. Bu tasarımlar, tam elektrikli ve sıvı soğutma temelli çözümlerle yapay zeka altyapılarının verimliliğini artırıyor. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GELECEĞE YATIRIM Schneider Electric ve NVIDIA, sürdürülebilirlik odaklı çözümlerle yapay zeka fabrikalarının enerji ve çevre sorunlarına yanıt veriyor. Ortaklık, yüksek yoğunluklu hesaplama uygulamalarının zorluklarını aşmak için yenilikçi yaklaşımlar sunuyor. Schneider Electric’in yeni veri merkezi çözümleri ve NVIDIA’nın teknolojik altyapısı, küresel ölçekte yapay zeka gelişmelerini hızlandırmak için kritik bir rol oynuyor. İş birliği, yeni ürün lansmanları ve referans tasarımlarıyla geleceğin yapay zeka fabrikalarını desteklemeye devam edecek.