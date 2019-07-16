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HaberlerFiskosSeda Önder ikinci kez anne oldu - Magazin haberleri

Seda Önder ikinci kez anne oldu

Bir dönem ismi Alişan ile anılan ve Demet Akalın'ın vokalistliğini yapan Seda Önder, ikinci çocuğunu kucağına aldı. Seda Önder, oğluna Beran ismini verdi

Seda Önder

Demet Akalın'ın eski vokalistliğini yapan ve daha sonra "Şaheser" adlı single parçası ile şarkıcı kimliği kazanan Seda Önder, geçtiğimiz senelerde iş adamı İlhan Sapan ile evlenmişti. Önder, 2017 yılında ilk çocukları Tanem Yade'yi dünyaya getirmişti.

Şarkıcı Seda Önder, Instagram hesabından "Yine, yeni, yeniden aşk" notu ekleyerek paylaştığı fotoğrafla doğum yaptığını duyurdu.  Çift, cinsiyeti erkek olan bebeklerine Beran ismini verdi.

Önder, geçtiğimiz günlerde de baby shower organizasyonun fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı.

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