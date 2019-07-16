Seda Önder ikinci kez anne oldu - Magazin haberleri

Demet Akalın'ın eski vokalistliğini yapan ve daha sonra "Şaheser" adlı single parçası ile şarkıcı kimliği kazanan Seda Önder, geçtiğimiz senelerde iş adamı İlhan Sapan ile evlenmişti. Önder, 2017 yılında ilk çocukları Tanem Yade'yi dünyaya getirmişti.

Şarkıcı Seda Önder, Instagram hesabından "Yine, yeni, yeniden aşk" notu ekleyerek paylaştığı fotoğrafla doğum yaptığını duyurdu. Çift, cinsiyeti erkek olan bebeklerine Beran ismini verdi.

Önder, geçtiğimiz günlerde de baby shower organizasyonun fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı.