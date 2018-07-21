Sedef Avcı ile eşi Kıvanç Kasabalı oğulları Can ile tatilde

Ünlü oyuncu Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı, çocukları Can ile tatile çıktı. Avcı, oğlu Can ile birlikte deniz keyfi yaparken eşi ise gün boyu tavla oynamayı tercih etti