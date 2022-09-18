Selahattin Paşalı-Lara Tümer çiftinden kızları Pera ile mutlu aile pozu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selahattin Paşalı-Lara Tümer çiftinden kızları Pera ile mutlu aile pozu

Geçtiğimiz temmuz ayında kızları Pera'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan Selahattin Paşalı ile Lara Tümer çifti, bebekleriyle objektif karşısına geçti. Eşi ve kızıyla mutlu aile pozunu takipçileriyle paylaşan Tümer, "Bahçemize Pera adına diktiğimiz söğüt ağacı... Sağlıkla büyüsünler" ifadelerini kullandı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Selahattin Paşalı-Lara Tümer çiftinden kızları Pera ile mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Oyuncu Selahattin Paşalı ile Lara Tümer, nisan ayında Bodrum'da evlenmişti. Çift, temmuz ayında da kızları Pera'ya kavuşmuştu.
  • Selahattin Paşalı-Lara Tümer çiftinden kızları Pera ile mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan çift, kızlarıyla birlikte objektif karşısına geçti.
  • Selahattin Paşalı-Lara Tümer çiftinden kızları Pera ile mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    AİLE POZU

    Eşi ve kızı Pera ile evlerinin bahçesinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Tümer, gönderisine "Bahçemize Pera adına diktiğimiz söğüt ağacı... Sağlıkla büyüsünler" notunu düştü.
  • Selahattin Paşalı-Lara Tümer çiftinden kızları Pera ile mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    "BEN BU ÇOCUKLA EVNELECEĞİM"

    Uzun yıllardır aşk yaşayan ikiliden Lara Tümer, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı.

    Paşalı ile aynı sınıfta oyunculuk eğitimi aldığını söyleyen Tümer, şunları söylemişti:

    2014 veya 2015 yılıydı, ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki; 'ben bu çocukla evleneceğim'
  • Selahattin Paşalı-Lara Tümer çiftinden kızları Pera ile mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    BODRUM'DA TATİL YAPTILAR

    İkili, doğuma günler kala Bodrum'da objektiflere yansımıştı. Paşalı ve Tümer bir süre plajda sohbet ettikten sonra soluğu Ege'nin serin sularında almıştı.
  • Selahattin Paşalı-Lara Tümer çiftinden kızları Pera ile mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Denizde eğlenceli anlar yaşayan çiftten ünlü oyuncu, bir ara hamile eşini sırtında taşımıştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.