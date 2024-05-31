Selen Görgüzel: Estetiğe çocukluğumdan beri hevesim var
Geçtiğimiz aylarda göz kapaklarını aldırtıp, yüzünü ve boynunu gerdiren Selen Görgüzel, estetik operasyonları ve sahnede giymeyi tercih ettiği kıyafetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Görgüzel, aynı zamanda evleneceği kişide hangi özelliklerin olması gerektiğini açıkladı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Beşiktaş'taki bir otelde sahne alan Selen Görgüzel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sözlerine, "Ben bu sektörde hiç sahtekâr olamadım" diyerek başlayan Selen Görgüzel, daha sonra; "Biraz numara, biraz kadınsal cilve... Bunları ben hiç yapamadım. Bazı dostlarım bana çok konuştuğumu, bazı şeylerin gizemini korumamı gerektiğini söylüyor. Ben çok seviyorum konuşmayı ama camın arkasındaki bir çok kişi de benim dostum. Sizler benim ekmek kazanmamı sağlıyorsunuz. Ben sizleri gördüğüm zaman ekstra mutlu oluyorum. Sizler sayesinde halkla bütünleşiyoruz. Sizi görünce mutluluk oluyor o da benim çeneme vuruyor" ifadelerini kullandı.
"BUGÜNLERE SABREDEREK GELDİM"
16 yaşında sektöre mikrofon tutarak başladığını dile getiren Selen Görgüzel; "Çok güzel bir grafiğim var. Ben evliliğimden de önce sektörün içinde birisiydim. Ben bugünlere sabrede sabrede geldim. Bazen ağladım, bazen mutlu oldum. Hâlâ beyinler bacak arasında. İnsanların sapla samanı ayırması gerekiyor. İnsanlar bana itibar suikastı bilinçli olarak yapıyorlar ama umrumda değil. Ben şıklık adı altında tercih ettiğim kostümleri değişik buluyorum. Teşhir için giymiyorum bunları. Değişik olan şeyleri beğeniyorum ve şık buluyorum. Ben değişik şeyleri seviyorum. Eski kaynanam bana diyordu ki 'Senin ne düşük çenen var. Ne kaybediyorsan çenenden kaybediyorsun.' Evet, konuşmamın bazı bedellerini ödedim" dedi.
"ESTETİK HAYATIMIN TAM GÖBEĞİNDE"
Öte yandan geçtiğimiz aylarda güzellik için bıçak altına yatıp estetik operasyon geçiren Selen Görgüzel, göz kapaklarını aldırıp, yüzünü ve boynunu gerdirmişti. Konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Görgüzel; bu konudaki görüşlerini "Estetik benim hayatımın tam göbeğinde. Benim çocukluğumdan beri hevesim var aslında estetiğe. Hep bir şeyleri düzeltmek çocukluğumdan beri olan bir şey, evde bile 'Acaba şu koltuğu şuraya mı alsam. Şuraya şunu da mı koysam' diye düşünüyorum" şeklinde dile getirdi.
"MİLLET GİBİ YALAN ATMIYORUM"
Ayrıca geçirdiği estetik operasyonları gizlemediğini belirten Selen Görgüzel, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Ben millet gibi yalan da atmıyorum. Genetik özelliğim diye de sallamıyorum. Belli bir yaşın yenik düştüğü şeyler var. Onları düzelttiriyorum tabii ki. Artık kendime de diyorum ki; "Maşallah sana güzel bir koca lazım Selen." Evlilik de düşünmüyorum yani. Düşünüyorum da ama beni düşünen birisi de olması lazım. Bonkör, yakışıklı, şefkatli olması lazım.