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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selen Görgüzel: Sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum

Etiler'de görüntülenen Selen Görgüzel, gazetecilerin, "Hayatınıza alacağınız erkekte nelere dikkat ediyorsunuz?" sorusuna cevap verdi. Görgüzel, "Sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum. Artist artist pozlar veren erkekler, şov yapanlar midemi bulandırıyor. Hepsine gıcık oluyorum" dedi

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  • Selen Görgüzel: Sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Selen Görgüzel, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Görgüzel, "Yeni şarkım çıkıyor. Onun toplantısını yaptık. Bu şarkı bana daha çok hitap edecek" dedi.
  • Selen Görgüzel: Sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum - Magazin haberleri

    "HİÇBİR ZAMAN YAPAY OLMAYACAĞIM"

    Muhabirlerin, "Yaptığınız her açıklama olay oluyor. Gündemde yeni bombalar var mı?" sorusuna yanıt veren Selen Görgüzel, "Ben olduğum gibiyim. Olduğum gibi olmak bile bomba etkisi yaratıyor. Yürüyen canlı bombayım! Tehlikeliyim... Herkes yapay olan insanlara alışkın olduğu için ben hiçbir zaman yapay olmayacağım. Ne ise onu söyleyeceğim. Ne isem oyum" ifadelerini kullandı.
  • Selen Görgüzel: Sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum - Magazin haberleri

    "SOSYAL MEDYA KULLANMAYAN BİR ERKEK İSTİYORUM"

    Görgüzel, muhabirlerin, "Hayatınıza alacağınız erkekte nelere dikkat ediyorsunuz?" sorusunu da cevapladı. Ünlü isim, "Beni gerçekten dünyanın tek kadını gibi hissettirecek, değer veren, iyi hissettiren, sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum. Sosyal medyada artist artist pozlar veren erkekler, şov yapanlar midemi bulandırıyor. Hepsine gıcık oluyorum" açıklamasında bulundu.

    HÜLYA AVŞAR DA "İSTEMEM" DEMİŞTİ

    Hülya Avşar da Şubat 2022'de, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil. Spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz" demişti.
  • Selen Görgüzel: Sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum - Magazin haberleri

    "HAYRANIMLA İLİŞKİ YAŞAYABİLİRİM"

    Selen Görgüzel, gazetecilerin, "Hayranlarınızdan biriyle ilişki yaşar mısınız?" sorusuna, "Olabilir. Bana hitap etsin, beni mutlu etsin..." şeklinde yanıt verdi.
  • Selen Görgüzel: Sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum - Magazin haberleri

    "ADAM GİBİ ADAM BİRİ OLSUN"

    Ünlü oyuncu ve şarkıcı, bir muhabirin, "Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz?" sorusuna ise, "Sen benim başımı yakacaksın ama benimle yaşayamaz. Komplekse girer... Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götürmek isteyecektir ama yapamazsa gururu kırılır. Kendiliğinden bir şey yapmak ister. Yapamaz, üzülür. O yüzden davul bile dengi dengine... Ben amazon kadını olduğum için, erkek benden her konuda güçlü olması lazım. Masaya yumruğunu koyan, adam gibi adam biri olsun! Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum hayatımda" cevabını verdi.
  • Selen Görgüzel: Sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum - Magazin haberleri

    SEKİZ YILLIK EVLİLİK BİTTİ

    Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, 2014 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. İkili, geçtiğimiz martta boşanarak, yollarını ayırmıştı.

    Selen Görgüzel, sekiz yıllık eşi Hamdi Alkan’dan boşanırken nafaka talep etmemiş ancak mahkeme protokol gereği oyuncuya ait New York’taki ev ile değeri 90 bin TL olan 2005 model otomobilin Görgüzel'e verilmesine hükmetmişti.
  • Selen Görgüzel: Sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum - Magazin haberleri

    Selen Görgüzel

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