Selena Gomez Emmy adaylığıyla tarihe geçti

'The Only Murders in the Building' En İyi Komedi Dizisi için aday gösterildi. Gomez, dizinin aynı zamanda yönetici yapımcısı olduğu için de aday gösterilen gruba dahil edildi. Dizi ve Gomez, 2022 ve 2023 yıllarında da bu kategoride aday gösterilmişti. Bu, Gomez'i 'En İyi Komedi Dizisi kategorisinde Emmy tarihinde en çok aday gösterilen Latin kökenli yapımcı haline getiriyor.

76. Emmy Ödülleri 15 Eylül'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.